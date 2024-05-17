By Euronews и AP, EBU

Четвёртая с начала беспорядков ночь в Нумеа была "более спокойной" после того, как Франция ввела чрезвычайное положение, сообщили в пятницу государственные службы Новой Каледонии. Париж,чьей заморской территорией является остров, объявил об отправке дополнительных сил по обеспечению безопасности.

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Чрезвычайное положение будет действовать как минимум 12 дней, в первую очередь прибывшее в Новую Каледонию подкрепление из 1000 военнослужащих (в дополнение к 1700, уже развёрнутым в Новой Каледонии) будет обеспечивать защиту портов и аэропортов, придёт на помощь осаждённым полицейским подразделениям. Комендантский час продлён до утра пятницы, сообщил верховный комиссар этой заморской территории Луи Ле Франк.

По последним данным, 5 человек, включая двух жандармов погибли с понедельника, когда в Новой Каледонии начались протесты против предложенной правительством Эммануэля Макрона реформы системы голосования. По меньшей мере 60 сотрудников сил безопасности получили ранения, 214 человек были арестованы в четверг в ходе столкновений с полицией, поджогов и актов мародерства, по данным Луи Ле Франка.

Среди пятерых погибших двое представителей коренной общины канаков, уточнил в свою очередь министр внутренних дел. По словам Жеральда Дарманена, 10 человек, предположительно, из сторонников независимости, известного как координационная группа "Филд Эктон", находятся под домашним арестом. В апреле эта группа поддержала несколько акций протеста против французских властей на острове.

Национальный совет вождей коренного народа канаков осудил “акты вандализма и насилия с применением огнестрельного оружия”, но отверг утверждения о том, что движение за независимость было причастно к смертоносному насилию.

Премьер-министр Габриэль Атталь после встречи в Елисейском дворце заявил, что создан воздушный мост для снабжения архипелага, чтобы "гарантировать непрерывность оказания медицинских услуг и поставок продовольствия", нехватка которых чувствуется всё острее.

Накануне министр внутренних дел заверил, что "спокойствие" будет "восстановлено" и правительство "не рассматривает возможность отзыва" конституционной реформы, из-за которой начались беспорядки, добавил Жеральд Дарманен.

Беспорядки вспыхнули в связи с тем, что законодательное собрание Франции в Париже обсуждало поправки к конституции Франции, предусматривающие внесение изменений в списки избирателей в Новой Каледонии. Национальная ассамблея в среду одобрила законопроект, который, среди прочих изменений, позволит жителям, прожившим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на выборах в провинциях.

Противники текста говорят, что это пойдет на пользу профранцузски настроенным политикам в Новой Каледонии и еще больше маргинализирует канаков, многие годы страдавших от сегрегации и дискриминации.

В последний раз Франция вводила чрезвычайные полномочия в заморских территориях в 1985 году.