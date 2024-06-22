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Лидерам движения за независимость Новой Каледонии предъявили обвинения

полицейский участок в Новой Каледонии, иллюстрационное фото
полицейский участок в Новой Каледонии, иллюстрационное фото Авторское право Ludovic Marin/AP
Авторское право Ludovic Marin/AP
By euronews
Опубликовано
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Их перевезут и будут судить во французской Метрополии.

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Лидеру движения за независимость Новой Каледонии Кристиану Тену в субботу были предъявлены обвинения. Какие именно статьи вменяют ему в вину, пока не сообщается. Известно, что в среду Тен и 10 других активистов, выступающих за независимость этой французской заморской территории, были задержаны в столице архипелага, Нумеа.

Тена, в частности, подозревали в организации массовых беспорядков, которые охватили Новую Каледонию в мае и привели к гибели девяти человек, в том числе двоих полицейских. В прокуратуре подчеркивали, что расследование ведется, в том числе, по таким статьям как "участие в преступном сообществе", "подстрекательство к убийству или покушению на убийство лиц, обладающих государственной властью", "вооруженные ограбления", в том числе совершенные "организованной бандой".

Позже в субботу стало известно, что Тена отправят для дальнейшего разбирательства во французскую метрополию.

Как сообщается, его будут содержать в тюрьме города Мюлуз, департамент Верхний Рейн. Еще одна активистка Бренда Ванабо, ответственная за связи с общественностью в движении за независимость, будет отправлена в тюрьму в Дижоне.

Лидеры движения за независимость с самого начала расследования категорически отрицали вину в организации беспорядков.

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