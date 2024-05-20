Эммануэль Макрон: "явный прогресс в восстановлении порядка"

By Euronews и АР, EBU

Эммануэль Макрон отметил "явный прогресс в восстановлении порядка" в Новой Каледонии. Франция отправляет "дополнительные силы" в охваченную волнениями заморскую территорию.

РЕКЛАМА

Эммануэль Макрон отметил "явный прогресс в восстановлении порядка" в Новой Календонии. Это заявление глава Пятой республики сделал во время заседания Совет по обороне и национальной безопасности, который прошел вечером в понедельник в Елисейском дворце.

На Совете было также решено использовать "дополнительные ресурсы" для "защиты общественных зданий и, таким образом, временно заменить силы внутренней безопасности военными", сообщил BFMTV из Елисейского дворца.

Днем в понедельник французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что "до возвращения к нормальной жизни еще далеко", но правительство полно решимости "навести порядок". "Силы внутренней безопасности продолжают прибывать на место благодаря установленному воздушному мосту. Не менее 76 блокпостов разрушены на дороге, соединяющей Нумеа с международным аэропортом", - написал премьер-министр в сообщении, размещенном на X. Он также сообщил, что тела двух погибших жандармов прибыли на родину.

Глава МВД Жеральд Дарманен посмертно наградил Николя Молинари, 22 года, и Ксавье Салу, 46 лет, золотой медалью внутренней безопасности. Военный самолет с гробами жандармов приземлился в понедельник на авиабазе Истр в Буш-дю-Рон. На церемонии также присутствовала министр-делегат по делам заморских территорий Мари Гевену. Всего с начала беспорядков, вспыхнувших в прошлый понедельник, погибли 6 человек.

В свою очередь Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Франк сообщил, что 29 человек задержаны в понедельник. "Подкрепления прибывают в большую Нумеа", заявил он. Жеральд Дарманен добавил, что в операции по расчистке дороги к аэропорту задействованы более 600 жандармов.

Тем не менее, международный аэропорт столицы остается закрытым для коммерческих рейсов до четверга, сообщила Торгово-промышленная палата Новой Каледонии. Коммерческая деятельность приостановлена с прошлого вторника, несмотря на просьбы, в частности, Австралии и Новой Зеландии, требующих разрешить эвакуацию их граждан.

Волнения в Новой Каледонии были вызваны новым законом о выборах, который коренное население архипелага восприняло как дискриминационный.

Этот закон позволяет людям, прожившим в Новой Каледонии не менее десяти лет, голосовать на местных выборах, что, по мнению сторонников независимости, приведет к размыванию голосов канаков.