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Один из лидеров ХАМАС убит в результате удара ЦАХАЛ

палаточный лагерь в Хан-Юнисе, иллюстрационное фото
палаточный лагерь в Хан-Юнисе, иллюстрационное фото Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Один из лидеров группировок ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" Айман Гатма был убит в Ливане в результате авиаудара ЦАХАЛ. Агентство Reuters со ссылкой на ХАМАС сообщило, что по меньшей мере 42 человека погибли в городе Газа в результате удара Израиля. В ЦАХАЛ заявили об ударе по двум объектам ХАМАС.

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Один из лидеров группировок ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" Айман Гатма был убит в Ливане в результате авиаудара Армии обороны Израиля.

Беспилотник поразил машину Гатма, когда он ехал недалеко от города аль-Хьяра, примерно в 40 километрах от израильской границы.

В ЦАХАЛ опубликовали видео удара и его последствий.

По данным военных, Гатма отвечал за поставки вооружения ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" в Ливане.

Тем временем, агентство Reuters со ссылкой на директора правительственного управления СМИ в Газе, контролируемого ХАМАС, сообщило, что по меньшей мере 42 человека погибли в субботу в результате двух израильских ударов по районам города Газа на севере анклава: 24 человека были убиты в лагере беженцев аль-Шати, еще 18 - в районе аль-Туффа.

Израильские военные опубликовали краткое заявление, в котором говорится: "Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по двум объектам военной инфраструктуры ХАМАС в районе города Газа".

В нем также сообщается, что более подробная информация будет опубликована в ближайшее время. По данным некоторых израильских СМИ, целью атаки мог стать один из лидеров ХАМАС Раад Саад.

ХАМАС не прокомментировал заявление Израиля о нанесении удара по его военной инфраструктуре. В заявлении группировки утверждается, что нападения были нацелены на гражданское население.

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