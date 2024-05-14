Полиция и спецназ разгоняют протест в Тбилиси

By Euronews

Демонстрация против принятия закона об "иноагентах" продолжилась после того, как протестующих оттеснили с площади возле здания парламента.

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Возле здания парламента Грузии в Тбилиси произошли столкновения полиции с протестующими против принятия спорного закона "об иностранном влиянии".

В МВД Грузии заявили, что акция протеста нарушает закон "О собраниях и демонстрациях".

Одобренный в окончательном чтении законопроект ужесточает проверки организаций, финансируемых из-за границы. Критики документа опасаются давления на СМИ и НПО, указывая на Россию, где для этого применяется похожий закон.

Из Тбилиси передает корреспондент Euronews Georgia Мариам Кухилава:

"В настоящее время полиция разгоняет демонстрантов, и ситуация в данный момент стала очень напряженной и хаотичной. Полиция изолирует здание парламента и не дает демонстрантам подойти к нему. Они также применили перцовый газ и водометы против участников акции протеста, и здесь также присутствуют спецназовцы".

Пленарное заседание в парламенте прервалось потасовкой после того как председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что действующие власти "продали" Грузию России.

Арчил Талаквадзе партия "Грузинская мечта" уверен: "Граждане, общество должны иметь полную информацию о том, кто участвует в политике страны, кто участвует в процессе принятия важных решений и что влияет на каждого из них".

За утверждение законопроекта проголосовали 84 депутата парламентского большинства, 30 представителей оппозиции выступили против.

"Приняв этот закон, Грузия оказывается изолированной от Запада и становится еще более легкой добычей для России", — говорит независимый депутат Теона Акубардия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на законопроект. Но у партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето.