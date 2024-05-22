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Совет Европы призывал Грузию отменить закон об «иноагентах»

Протесты на площади Героев в Тбилиси
Протесты на площади Героев в Тбилиси Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Венецианская комиссия Совета Европы указывает на «фундаментальные недостатки» документа

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Венецианская комиссия — консультативный орган при Совете Европы по конституционному праву — «настоятельно призвала» Грузию отменить закон об «иностранных агентах», который вызвал массовые протесты и критику в стране и за рубежом.

Организация указала на «фундаментальные недостатки» документа, которые могут привести к негативным последствиям для свободы выражения мнений в Грузии и даже поставят под угрозу неприкосновенность частной жизни.

Комиссия выразила сожаление, что грузинские власти одобрили документ без консультаций с европейскими специалистами, несмотря на неоднократные призывы провести обсуждение документа, учитывая, что Грузия — официальный кандидат в члены ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце прошлой недели наложила вето на законопроект. Но правящая партия «Грузинская мечта» намерена преодолеть его, поскольку располагает в парламенте необходимым для этого большинством.

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