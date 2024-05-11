Большой шлем по дзюдо в Астане: итоги второго дня турнира

By Euronews

Во второй день турнира Большого шлема в Астане победителями в своих весовых категориях стали Шарофиддин Болтабоев, Таис Пина, Катарина Кришто и Мануэль Ломбардо.

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В столице Казахстана Астане завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо.

Перед началом соревнований в субботу их участники и собравшиеся на трибунах зрители посмотрели красочное выступление местных артистов.

С приветственной речью выступил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев.

"Дзюдо по праву считается одним из самых популярных и зрелищных видов единоборств, - отметил Койшыбаев. - Он получил широкое развитие в нашей стране. Сегодня в Казахстане дзюдо занимаются более 150 тысяч человек. Мы выражаем особую благодарность Международной федерации дзюдо за оказанное Казахстану доверие провести рейтинговый турнир к Олимпийским играм в Париже".

Несколько вступительных слов сказали также генеральный директор IJF Влад Маринеску и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

Сегодня в Казахстане дзюдо занимаются более 150 тысяч человек. Галымжан Койшыбаев заместитель премьер-министра Казахстана

В весовой категории до 63 кг победу одержала 22-летняя Катарина Кришто из Хорватии. В финале ей удалось одолеть более опытную Андрею Лешки из Словении. Первую золотую медаль турниров Большого шлема победительнице вручил министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев.

"Казахстан... Зрители так громко поддерживают нас. Здесь так много детей! Видно, что они любят дзюдо, не просто сидят и смотрят, а действительно болеют за дзюдоистов, даже если ты не из их страны. Когда проводишь удачный прием, они переживают этот момент вместе с тобой", - сказала Кришто после финальной схватки.

В финале в категории до 73 кг Данил Лаврентьев, выступавший в статусе нейтрального индивидуального спортсмена, уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо. Дзюдоисту из Италии удалось провести победный бросок всего за шесть секунд до конца поединка. Это четвертое золото Ломбардо на турнирах Большого шлема. Медали вручил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев.

"_Странно, но мне кажется, что в Казахстане я более популярен, чем в Италии._В моем городе даже соседи не знают меня. Это так необычно, но ощущения приятные. Я люблю Казахстан, мне всегда приятно бороться здесь. Очень рад, что публике понравилось моё выступление", - поделился впечатлениями после победы Ломбардо.

Восходящая звезда португальского дзюдо 19-летняя Таис Пина стала лучшей в весе до 70 кг. В решающей схватке с Ларой Цветко из Хорватии она блестяще провела бросок прогибом через грудь на оценку иппон. Золотую медаль ей вручил президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

Бросок ура-нагэ принес победу и Шарофиддину Болтабоеву из Узбекистана в финале весовой категории до 81 кг. Его соперником в решающей схватке был немец Тимо Кавелиус, для которого это был всего лишь второй финал турниров Большого шлема. Спортсменов наградил гендиректор компании "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

В воскресенье, заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в столице Казахстана будут разыграны пять комплектов наград, на татами выйдут тяжеловесы.