By Euronews

Среди победителей первого дня турнира Большого шлема по дзюдо в Астане — Галия Тынбаева, Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов.

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В столице Казахстана Астане стартовал турнир Большого шлема по дзюдо. Это один из последних шансов для спортсменов, желающих попасть на чемпионат мира и парижскую летнюю Олимпиаду, заработать квалификационные очки. На соревнования очередного этапа Мирового тура в Астану приехали 450 дзюдоистов из 84 стран мира.

В весовой категории до 48 кг к радости местных болельщиков победу одержала представительница Казахстана Галия Тынбаева. В финале она оказалась сильнее выступавшей в статусе нейтральной индивидуальной спортсменки Сабины Гилязовой. Это первое золото Тынбаевой на турнирах Мирового тура по дзюдо. Награду ей вручил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов.

"Это было безумие! Когда я вышла на арену, зрители скандировали "Галия, Галия!". Поначалу чувствовала давление, но потом сказала себе: я должна выиграть, я выиграю", - поделилась эмоциями после финала Галия Тынбаева.

В категории до 60 кгпобедителем стал Рамазан Абдулаев. В финальной схватке ему удалось провести болевой прием уже на первой минуте. Соперник был вынужден сдаться. Это третье золото Абдулаева на турнирах Большого шлема по дзюдо. Церемонию награждения провел генеральный директор Harvest Group Алмаз Алсенов.

Золото в весе до 52 кг завоевала израильтянка Гефен Примо. В финале она победила удержанием соперницу из Бразилии Ларису Пимента. Медали спортсменкам вручила генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан.

Почти идеально проведенный бросок аси-вадза с последовавшим за ним удержанием принесли победу в финале в категории до 66 кг Мураду Чопанову,выступавшему в статусе нейтрального индивидуального спортсмена. Церемонию награждения провел генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

В финале в категории до 57 кг встретились дзюдоистки из Северной и Южной Америки. Криста Дэгути из Канады оказалась сильнее бразильянки Рафаэлы Силва. Награды вручилглавный рефери-директор IJF Армен Багдасаров.

_"Я впервые в Казахстане. Приятно бороться в стране, где любят дзюдо. Это была для меня большая честь. Я рада, что выиграла и завоевала золотую медаль._Большое спасибо Казахстану", - сказала Дэгути после победы в финале.

Порадовал местных болельщиков и самый титулованный казахстанский дзюдоист, чемпион мира 2015 года Елдос Сметов, завоевавший бронзовую медаль в весе до 60 кг.

В субботу на турнире Большого шлема по дзюдо в Астане будут разыграны еще четыре комплекта наград.