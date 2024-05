Концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрал 1,6 млн зрителей

By Euronews

Знаменитая американская певица Мадонна дала самый крупный концерт в своей 40-летней карьеры

РЕКЛАМА

Всемирно известная американская поп-звезда Мадонна дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, превратив его в огромный танцпол, заполненный множеством ее поклонников.

Это было последнее шоу тура The Celebration Tour, ее первой ретроспективы, которая стартовала в октябре в Лондоне.

Королева поп-музыки начала шоу с хита 1998 года "Nothing Really Matters". Сотни тысяч зрителей встретили певицу гулом аплодисментов: одни собрались на песчаном пляже, другие организовали домашние вечеринки в ярко освещенных квартирах и отелях, выходящих на береговую линию. В небе кружили вертолеты и беспилотники, а моторные лодки и парусники заполнили весь залив.

"Мы находимся в самом прекрасном месте в мире, - сказала 65-летняя Мадонна, указав на вид на океан, горы и статую Христа-Искупителя, возвышающуюся над городом. - Это место - волшебное".

Мадонна исполнила свои классические хиты, включая "Like A Virgin" и "Hung Up". Во время вступления к песне "Like A Prayer" ее голова была полностью покрыта черной накидкой, а в руках она держала четки.

Звезда отдала трогательную дань уважения "всем ярким огням", потерянным из-за СПИДа, исполнив песню "Live to Tell", а за ее спиной мелькали черно-белые фотографии людей, умерших от этой болезни.

По оценкам мэрии Рио, шоу посетили 1,6 миллиона человек. Это более чем в 10 раз выше прежнего рекорда посещаемости Мадонны - 130 000 человек в парижском парке Со в 1987 году. Официальный сайт Мадонны называет это шоу самым крупным за всю ее 40-летнюю карьеру.