Видео. Сан-Паулу: гей-парад на фоне печальной статистики

Культовые жёлтый и зелёный цвета бразильского флага смешались с морем радужных пачек, вееров и причесок на воскресном гей-параде в Сан-Паулу.

Ежегодное мероприятие бразильских представителей ЛГБТК+, проходящее вдоль главной улицы города, считается одним из крупнейших гей-парадов в мире и привлекает тысячи зрителей.

Организаторы призвали участников надеть зелёную и желтую одежду в качестве ответа крайне правым сторонникам экс-президента Жаира Болсонару, которые в последнее время присвоили национальную символику Бразилии. Надо сказать, что в стране, которая ассоциируется с уличными вечеринками, в последние годы резко возросли насилие и дискриминация в отношении представителей ЛГБТК+.

"Сегодня днем мы выйдем на марш, чтобы вернуть наш флаг и показать, что Бразилия станет лучше”, - заявила Эрика Хилтон, которая в 2022 году стала одной из двух открытых трансгендеров, избранных в конгресс Бразилии.

Несмотря на то, что Бразилия считается пионером в защите прав ЛГБТК+ в Латинской Америке (в 2019 году трансфобия здесь была признана преступлением), в стране по-прежнему совершается самое большое число убийств трансгендеров и гомосексуалистов в мире.

По данным Transgender Europe, собирающей данные по всему миру, в 2023 году на долю Бразилии пришлись 31 % из 321 случаев убийств трансгендеров и лиц разного пола, зарегистрированных в мире, причем 16-й год подряд Бразилия возглавляла список.