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Испытание британской ядерной ракеты обернулось неудачей

Одна из подводных лодок британского Королевского флота класса Vanguard.
Одна из подводных лодок британского Королевского флота класса Vanguard. Авторское право AP Photo
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Министерство обороны подтвердило, что во время тестового запуска произошла "аномалия", но заявило, что "силы ядерного сдерживания Британии остаются надёжными, безопасными и эффективными".

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Испытание ракеты Королевских ВМС Великобритании, способной нести ядерную боеголовку, закончилось неудачей: "Трайдент" (Trident) упал в океан через несколько секунд после запуска.

Это уже вторая подобная осечка, и некоторые обозреватели задаются вопросом о жизнеспособности британских сил сдерживания в период обострения ядерной напряжённости.

Первой о том, что испытание ракеты, произведённой в США, провалилось, сообщила газета The Sun. По информации Reuters, министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за запуском, но в ускорителях первой ступени ракеты, оснащённой макетами боеголовками, не сработало зажигание.

Полоса неудач?

Предыдущий тестовый запуск состоялся в 2016 году, тогда ракета отклонилась от курса в сторону материковой части США. 

В то время инцидент вызвал споры не только из-за его репутационных последствий для британских сил ядерного сдерживания. Сбой произошёл за месяц до того, как парламент Великобритании проголосовал за строительство нового класса подводных лодок, которые должны поступить на вооружение в 2030-х годах.

Однако общественности стало известно о неудачном запуске только в начале 2017 года, причём тогдашний премьер-министр Тереза Мэй не сообщила, когда она сама узнала о неудачном испытании. 

Ещё один повод для беспокойства: ранее в этом месяце один из двух флагманских британских авианосцев, HMS Queen Elizabeth, был вынужден отказаться от участия в крупнейших со времён холодной войны учениях НАТО из-за проблем с винтом.

"Письма последней надежды"

Ядерные силы сдерживания Великобритании обеспечиваются флотом из четырёх атомных подводных лодок, оснащённых американской системой баллистических ракет "Трайдент", произведённой компанией Lockheed Martin. Боеголовки создаются в Великобритании.

С пятидесятых годов Лондон работал над созданием морской компоненты сил ядерного сдерживания, осуществить планы удалось осуществить лишь в 1967 году. С тех пор одна из четырёх атомных субмарин Королевского флота постоянно находится на патрулировании.

Протокол запуска весьма специфичен: если в результате ядерного удара по Великобритании будет уничтожено правительство (или если с первыми лицами невозможно установить связь), экипаж подводной лодки вскрывает рукописное "письмо о применении последнего средства", подписанное премьер-министром, с указанием, запускать ракеты или нет.

До этого письмо хранится в надёжном сейфе на каждой из атомных субмарин.

Как пишет Reuters, ежегодно на эксплуатацию системы ядерного сдерживания Британии требуется около 3 миллиардов фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов), что составляет примерно 6% от общего оборонного бюджета.

Страх "космических войн"

Новости о последнем неудачном испытании появились как раз в тот момент, когда беспокойство по поводу потенциального ядерного конфликта возросло до уровня, невиданного за последние десятилетия.

На прошлой неделе из США поступили сообщения о том, что сотрудники разведки страны всё больше обеспокоены тем, что Россия вскоре может попытаться запустить ядерное оружие в космос, разместив его на низкой околоземной орбите в качестве вечной угрозы.

Сообщалось, что высокопоставленные американские дипломаты даже провели консультации с коллегами в Индии и Китае, чтобы найти способ отговорить Кремль от этого потенциального шага.

Россия уже выступала с абстрактными ядерными угрозами в связи с войной в Украине. Хотя мало кто ожидает, что Владимир Путин начнёт полномасштабное нападение на страну НАТО, некоторые опасаются, что он может развернуть тактическое оружие на поле боя.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в рамках российских ядерных учений в Плесецке на северо-западе России.
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в рамках российских ядерных учений в Плесецке на северо-западе России.AP/Russian Defense Ministry Press Service

Учитывая перспективу того, что Дональд Трамп в случае переизбрания может вообще выйти из НАТО – недавно он заявил, что любую страну, которая не будет платить по счетам, отдадут "на милость России", – один из министров правительства Германии недавно написал статью, в которой призвал переориентировать британские и французские силы сдерживания на защиту всего европейского континента.

Это может быть продиктовано общим мировым контекстом: договоры о контроле над вооружениями между США и Россией разрываются, Китай продолжает наращивать свой ядерный арсенал, а Северная Корея проводит спорадические испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.

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Иран также по-прежнему вызывает беспокойство: глава МАГАТЭ предупредил, что правительство Тегерана далеко от прозрачности в отношении своей программы обогащения урана.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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