"Космические войны": США пытаются успокоить общественность

By Euronews

Обнародование информации о "российской ядерной противоспутниковой системе" вызвало сильное беспокойство

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Белый дом пытается успокоить общественность по поводу предполагаемой новой российской "ядерной противоспутниковой системы". Ранее на этой неделе председатель комитета по разведке Палаты представителей республиканец Майк Тернер поднял тревогу, заявив, что его комиссия получила "информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности".

Пресс-секретарь Совета Нацбезопасности Джон Кирби на встрече с журналистами заявил, что новая система на самом деле находится на стадии разработки и еще не развернута. Он подтвердил, что это противоспутниковая система, но она не будет представлять никакой опасности для людей или материальных средств на поверхности планеты. Тем не менее, как он подчеркнул, в Вашингтоне к этой информации относятся "очень серьезно".

По словам Кирби, президент Джо Байден может "напрямую пообщаться с русскими по этому поводу".

Официальный представитель Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер, категорически отказался вдаваться в какие-либо подробности после того, что уже было сказано пресс-секретарем Кирби. Оба государственных чиновника были явно не в восторге от того, что председатель Комитета по разведке обнародовал информацию.

Ряд экспертов, которых цитируют американские СМИ, опасается, что основными целями новой российской системы будут спутники, обеспечивающие связь и контроль над ядерным арсеналом США. Поэтому к потенциальной угрозе следует относиться очень серьезно.

Пентагон запустил несколько спутников для обнаружения ракет России и Китая, целью которых могут стать американские объекты на орбите. Это произошло спустя несколько часов после обнародованной информации о разработке Россией новой противоспутниковой системы, пишет The New York Times.

Москва обвинила США в том, что они используют заявления о новом российском оружии в качестве "рычага", чтобы заставить Конгресс принять законопроект о помощи Украине.

Пока не ясно, будет система использовать ядерное оружие для сбивания спутников или же она просто использует ядерный источник энергии. Космический договор 1967 года запрещает размещение и испытания оружия массового поражения в космосе, но не запрещает обычное орбитальное оружие. Характерно, что Россия подписала множество двусторонних договоров, обязывающих "не размещать оружие в космосе первой". Большинство стран, подписавших договор, даже не собираются ничего выводить в космос, но московские политики четко заявляют, что их цель - "оказать политическое давление на США".

Противоспутниковое оружие как таковое существует со времен холодной войны; утверждается, что оно уже есть у таких стран, как США, Россия, Китай и Индия; Россия, в частности, имеет довольно разнообразный арсенал и, как говорят, провела несколько испытаний в последнее время. Так, например, приводят в пример то, что в ноябре 2021 года был сбит старый деактивированный советский военный спутник, создав облако космического мусора. Впрочем, все это наземное (т.е. не орбитальное) оружие.