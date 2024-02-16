Германия призвала Европу обзавестись собственным "зонтом"

By Euronews

Эскалация угрозы со стороны России и потенциальный отказ США от безусловной поддержки членов НАТО требуют переосмысления позиций Европы в области безопасности, заявил немецкий министр.

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Высокопоставленный немецкий политик призвал пересмотреть систему ядерного сдерживания в Европе в свете возможного возвращения к власти в Америке Дональда Трампа. Напомним, что Трамп пообещал лишить защиты тех членов НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% ВВП - заявление, которое многие в ЕС восприняли как сигнал о необходимости полагаться на свои силы, меньше рассчитывая на ядерный щит США.

Все сами?

Кристиан Линднер, министр финансов Германии и глава входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии, предложил рассмотреть альтернативную модель защиты Европы - с опорой на ядерное оружие Великобритании и Франции. "Сейчас безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Северной Америки, - написал он в программной статье во Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Но Европе придется и самой поддерживать систему ядерного сдерживания, чтобы не оказаться беззащитной перед шантажом авторитарных государств".

"Стратегические ядерные силы Франции и Великобритании уже вносят свой вклад в безопасность нашего альянса, - говорится в статье Линднера. - Мы должны понимать недавние заявления Дональда Трампа как призыв к дальнейшему переосмыслению этого элемента европейской безопасности под эгидой НАТО".

Не помогать, а воевать?

Начало войны на Украине привело к серьезным изменениям в оборонном мышлении Германии, начиная с более активных, чем ожидалось, усилий по обеспечению украинских военных боеприпасами и техникой.

Переход к новой доктрине безопасности - тема, на которую Линднер также обращает внимание в своей статье: "Нам должно быть ясно: пути назад, к политике безопасности последних 30 лет, нет".

German Defence Minister Boris Pistorius talks to mountain fighters at the Bundeswehr infantry school. Daniel Loeb/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Министр обороны Борис Писториус ранее призвал немецкую армию изменить философию, перейдя из статуса оборонительных сил, готовых участвовать в многостороннем миротворчестве, в силы, готовые к войне. Он также предупредил, что Россия может напасть как минимум на одну страну НАТО в течение следующих пяти лет, что совпадает с просочившимся в прессу немецким "сценарием учений", в котором изложен сценарий полномасштабной войны России в Европе.