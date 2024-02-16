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Германия призвала Европу обзавестись собственным "зонтом"

Российская ракета "Искандер-К", запущенная во время военных учений на полигоне в России.
Российская ракета "Искандер-К", запущенная во время военных учений на полигоне в России. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
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Эскалация угрозы со стороны России и потенциальный отказ США от безусловной поддержки членов НАТО требуют переосмысления позиций Европы в области безопасности, заявил немецкий министр.

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Высокопоставленный немецкий политик призвал пересмотреть систему ядерного сдерживания в Европе в свете возможного возвращения к власти в Америке  Дональда Трампа.  Напомним, что Трамп пообещал лишить защиты тех членов НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% ВВП - заявление, которое многие в ЕС восприняли как сигнал о необходимости полагаться на свои силы, меньше рассчитывая на  ядерный щит США.

Все сами?

Кристиан Линднер, министр финансов Германии и глава входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии, предложил рассмотреть альтернативную модель защиты Европы - с опорой на  ядерное оружие Великобритании и Франции. "Сейчас безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Северной Америки, - написал он в программной статье во  Frankfurter Allgemeine Zeitung.  - Но Европе придется и самой поддерживать систему ядерного сдерживания, чтобы не оказаться беззащитной перед шантажом авторитарных государств".

"Стратегические ядерные силы Франции и Великобритании уже вносят свой вклад в безопасность нашего альянса, - говорится в статье Линднера. - Мы должны понимать недавние заявления Дональда Трампа как призыв к дальнейшему переосмыслению этого элемента европейской безопасности под эгидой НАТО".

Не помогать, а воевать?

Начало войны на Украине привело к серьезным изменениям в оборонном мышлении Германии, начиная с более активных, чем ожидалось, усилий по обеспечению украинских военных боеприпасами и техникой.

Переход к новой доктрине безопасности - тема, на которую Линднер также обращает внимание в своей статье: "Нам должно быть ясно: пути назад, к политике безопасности последних 30 лет, нет". 

German Defence Minister Boris Pistorius talks to mountain fighters at the Bundeswehr infantry school.
German Defence Minister Boris Pistorius talks to mountain fighters at the Bundeswehr infantry school.Daniel Loeb/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Министр обороны Борис Писториус  ранее призвал немецкую армию изменить философию, перейдя из статуса оборонительных сил, готовых участвовать в многостороннем миротворчестве, в силы, готовые к войне. Он также предупредил, что Россия может напасть как минимум на одну страну НАТО в течение следующих пяти лет, что совпадает с просочившимся в прессу немецким "сценарием учений", в котором изложен сценарий полномасштабной войны России в Европе.

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