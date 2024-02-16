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Никто не хотел воевать: в ЕС все меньше молодых готовы надеть форму

Солдаты горных войск Бундесвера принимают участие в церемонии принятия присяги в Мюнхене, Германия, четверг, 14 сентября 2023 года.
Солдаты горных войск Бундесвера принимают участие в церемонии принятия присяги в Мюнхене, Германия, четверг, 14 сентября 2023 года. Авторское право AP Photo/Matthias Schrader
By Giulia Carbonaro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Усилия европейских стран по укреплению армий на фоне возросшей угрозы со стороны России натолкнулись на нежелание молодых идти в вооруженные силы. Почему?

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Несмотря на активное финансирование и недавний призыв в армию, Германия объявила, что численность ее войск в прошлом году немного сократилась. В начале месяца министерство обороны страны заявило, что в 2023 году армия сократилась примерно на полторы тысячи служащих - до 181,5 тысяч человек. В планах Бундесвера - увеличить численность контингента до 203 тысяч человек к 2031 году.

Трудности с поиском новобранцев признала и Великобритания. Министерство обороны заявило, что в 2023 году вооруженные силы покинули на 5800 солдат больше, чем поступили на службу. Uk Defence Journal отмечает, что с 2010 года британская армия ни разу не достигала целевых показателей по набору новобранцев. "Эта проблема характерна для всех европейских стран, включая Францию, Италию и Испанию, - заявил в интервью Euronews Винченцо Бове, профессор политологии Уорикского университета (Великобритания). - Не думаю, что найдется хоть одна, в которой подобного нет".

По словам Бове, трудно сказать точно, когда именно привлечение контингента стало настолько сложным. "Насколько я могу судить, в таких странах, как Великобритания, это началось по крайней мере 10 лет назад, - сказал эксперт. - Ну а США, наверное - 20 лет назад".

Очевидно, что российское вторжение в Украину требует скорейшего решения этой проблемы. Но почему европейские страны испытывают трудности с набором солдат?

Иные ценности

По словам Бове, идеологическая дистанция между обществом в целом и военными в последние годы увеличилась."Если взять случайную выборку молодых европейцев, то они по своим убеждениям и жизненным планам очень далеки от взглядов молодых солдат из той же страны", - отмечает эксперт.

Опросы показывают, что молодые европейцы в большинстве своем выступают против войн, увеличения военных расходов и проведения операций за рубежом. Они также более индивидуалистичны и менее патриотичны, чем те, кто служит в вооруженных силах.

У специалистов нет четкого объяснения, почему идеологический разрыв между военными и гражданскими увеличивается. Бове допускает, что это может быть следствием отмены обязательного призыва: молодые люди попросту не знакомы с вооруженными силами, большинство из них не знают лично ни одного военного.

Доктор Софи Антробус, научный сотрудник Института воздушного и космического пространства Фримена при Королевском колледже Лондона, согласилась с Бове, отметив в разговоре с Euronews, что чем больше сокращаются вооруженные силы, тем реже гражданские лица видят солдат. "В большинстве районов Великобритании почти нет людей в военной форме, а значит, нет и восприятия армии как места, где можно сделать карьеру", - уточнила она.

Низкие зарплаты

"Из-за сложностей, связанных с военной службой, качеством жизни, переездами, командировками, неопределенностью и возможностью гибели, армии надо предлагать очень высокие зарплаты, чтобы убедить людей вступить в ряды вооруженных сил", - отмечает Бове. - А раз этого не происходит, молодые европейцы предпочитают найти работу в гражданском секторе".

Говоря о Великобритании, Антробус, прослужившая 20 лет в Королевских военно-воздушных силах, в том числе в Ираке и Афганистане, обратила внимание на "довольно плохое" состояние жилья для военнослужащих". Она приводит еще один аргумент: "Сроки рассмотрения заявок на вступление в ряды вооруженных сил продолжительны, а молодые - особенно сейчас - ожидают, что все произойдет быстро. Если за время ожидания подвернется работа в государственном секторе, то для многих это станет более привлекательным вариантом"..

Демографический спад

Европейские вооруженные силы испытывают трудности с поиском потенциальных кандидатов еще и потому, что население стареет и сокращается. Бове утверждает, что армия адаптируется к изменениям: британские, итальянские и французские вооруженные силы сегодня, по его словам, "практически вдвое меньше, чем 10 или 20 лет назад".

Уменьшение потока желающих может означать снижение требований к кандидатам, а это, в свою очередь, приведет к появлению в рядах вооруженных сил лиц с опасными взглядами, например, сторонников неонацизма, говорит Бове.

А по мнению Антробус, нынешний дефицит кадров связан и с физической формой молодежи. Так, в США, отмечает эксперт, ожирение среди молодых "растет пугающими темпами". "Если эта тенденция сохранится, то к 2035-2040 годам армиям просто будет некого набирать", - заключает она.

Что дальше?

По словам Бове, европейские армии находятся в " панике", пытаясь привлечь новичков перед лицом угрозы со стороны Москвы. "Иммиграция может стать хорошим выходом", - заметил эксперт, напомнив, что Испания, Франция и Португалия уже рассматривают возможность для иммигрантов вступать в армию и получать гражданство после нескольких лет службы. "Это, вероятно, лучшее решение", - считает Бове. - Нельзя заставить людей вступать в вооруженные силы, в обществе не примут возвращение воинской повинности".

Решение проблемы призыва в европейскую армию, по словам Антробус, должно включать в себя такие аспекты как "повышение привлекательности службы, увеличение зарплаты, безусловное улучшение уровня жизни". " Но все это не стоит на первом месте в политической повестке дня", - заключает она.

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