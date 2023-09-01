"Я патриот Украины...но мне было страшно": не все украинцы хотят на войну

By Euronews

Они готовы платить многотысячные взятки и бегут из страны, чтобы избежать призыва. Истории украинцев, не пожелавших отправляться на фронт

Некоторые украинцы отказываются участвовать в войне, несмотря на давление со стороны общества и борьбу властей с уклонистами в условиях тяжелого контрнаступления.

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Они бегут из страны и платят многотысячные взятки, чтобы избежать призыва.

Иван дезертировал из армии и бежал из Украины через месяц после того, как вызвался воевать против вторгшихся российских войск.

Он заплатил 5 тыс. долл. за то, чтобы автомобиль с правительственными номерами сопроводил его до леса на границе с Венгрией.

Моя мотивация идти на войну была связана прежде всего с тем, что я патриот Украины. То есть я хотел воевать за свободную Украину. Но когда я увидел все происходящее, кровь и так далее, я понял, что мне страшно. Я психологически не мог этого выдержать Иван дезертир

Отец Богдана Мариненко уже воюет на фронте. Сам же он уехал в Польшу за два дня до своего 18-летия Он говорит, что избежал призыва, так как остался единственным членом семьи, который может о ней позаботиться.

Я принял решение уехать до 18 лет, чтобы меня пропустили через границу (с Польшей - ред.). Потому что если что-то случится с моим отцом (ред.: который воюет на фронте), я единственный, кто может поддержать мать и сестер. Как финансово, так и морально Богдан Мариненко бежал от призыва в Польшу

Киев утверждает, что 6 100 человек, в основном военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, были пойманы при попытке покинуть страну по поддельным документам, чтобы избежать отправки на фронт.

С начала войны власти задержали 13 600 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу.