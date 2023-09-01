"Я патриот Украины...но мне было страшно": не все украинцы хотят на войну

Они готовы платить многотысячные взятки и бегут из страны, чтобы избежать призыва. Истории украинцев, не пожелавших отправляться на фронт
Некоторые украинцы отказываются участвовать в войне, несмотря на давление со стороны общества и борьбу властей с уклонистами в условиях тяжелого контрнаступления.
Они бегут из страны и платят многотысячные взятки, чтобы избежать призыва.
Иван дезертировал из армии и бежал из Украины через месяц после того, как вызвался воевать против вторгшихся российских войск.
Он заплатил 5 тыс. долл. за то, чтобы автомобиль с правительственными номерами сопроводил его до леса на границе с Венгрией.
Отец Богдана Мариненко уже воюет на фронте. Сам же он уехал в Польшу за два дня до своего 18-летия Он говорит, что избежал призыва, так как остался единственным членом семьи, который может о ней позаботиться.
Киев утверждает, что 6 100 человек, в основном военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, были пойманы при попытке покинуть страну по поддельным документам, чтобы избежать отправки на фронт.
С начала войны власти задержали 13 600 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу.