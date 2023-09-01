В Европе возрождается воинская повинность. Хорошо ли это?

By Euronews

Означает ли призыв в армию отправку в бой плохо обученных, немотивированных молодых людей, или он может стимулировать гражданский долг и помочь защитить Европу?

Вторжение России в Украину в 2022 году заставило Европу обратить пристальное внимание на свою обороноспособность.

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Поскольку мир в регионе перестал быть чем-то самим собой разумеющимся, во многих западных столицах стали задаваться вопросом - является ли призыв на военную службу решением опасений по поводу безопасности? Порой это приводило к жарким дебатам.

В августе Литва, присоединившись к Дании, объявила о планах продления призыва, а немецкие и британские политики предложили возродить обязательную военную службу.

Но является ли призыв в армию правильным подходом к борьбе с российской агрессией? Какие последствия может иметь ее возрождение для Европы? Окажется ли оно контрпродуктивным или поможет защитить регион?

"Вооруженные силы Европы, особенно те, которые находятся на границе с Россией, сейчас понимают, что у них недостаточно личного состава, - говорит Винченцо Бове, профессор политологии Уорикского университета, специализирующийся на вопросах воинской обязанности. - Они явно видят в призыве решение этой проблемы".

"Является ли это хорошей идеей с точки зрения сдерживания потенциального российского вторжения, мы точно не знаем", - продолжает эксперт, указывая на отсутствие данных об эффективности призывных армий по сравнению с регулярными войсками.

В связи со сложностью современной войны Бове сомневается, что за короткое время призывников можно должным образом обучить использованию передовой техники и тактики, применяемой сегодня.

Испытание дрона на окраине Киева, Украина, 8 июня 2022 года. Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Посмотрите, что происходит сейчас в России с призывниками, - говорит профессор. - У них нет высокой мотивации. Молодых людей заставляют работать. Большинство из них предпочли бы заниматься чем-то другим".

Бывший наемник "Вагнера" в июле рассказал Euronews, что во время службы в Украине одной из его главных обязанностей было следить за тем, чтобы российские призывники, которым "едва исполнился 21 год", не сбежали, так как им очень не хотелось воевать.

Пушечное мясо?

Помимо экономических проблем, связанных с неэффективностью обязательной военной службы, когда огромное количество людей лишается возможности заниматься тем, чем они могли бы заниматься более продуктивно, Бове указал и на этические соображения, связанные с отправкой в бой гражданских лиц, не имеющих достаточного опыта.

Прослужив 15 лет в итальянском военно-морском флоте, он сказал: "Трех лет недостаточно, чтобы обучить основам ведения войны. Даже использование базового оружия требует большой подготовки".

"Некоторые страны говорят о трехмесячных программах. Это ничто. Они даже не научатся отдавать честь", - добавил Бове в шутку.

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Литва, граничащая с российской Калининградской областью, недавно приступила к разработке проекта реформы системы призыва в армию, в результате которой могут быть призваны люди, живущие и обучающиеся за рубежом.

Один из вариантов реформы предусматривает добровольный набор новобранцев на месячные учебные сборы каждое лето в течение трех лет. Теоретически они должны быть готовы к боевым действиям.

Кроме Литвы обязательная военная служба в той или иной форме в начтоящее время существует в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Австрии, Греции и Эстонии, наряду с воюющими сторонами - Украиной и Россией.

Танк Leopard 2 на учениях Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Другие эксперты высказываются в поддержку призыва - хоть и с оговорками.

Критикуя "перформативные акты", когда "каждый мужчина и каждая женщина загоняются на военную службу", Элизабет Брау из Американского института предпринимательства сказала Euronews, что селективные системы могут "работать очень хорошо".

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Оборонный аналитик привела в пример "невероятно успешную" Норвегию, где граждане призываются массово, но только от 30 до 50% отбираются для военного обучения.

"В армию попадают самые лучшие и способные, и, кроме того, служба в армии является преимуществом в резюме призывника, - пояснила она, - а прохождение отбора является знаком престижа".

В 2015 году Норвегия стала первой европейской страной, которая ввела обязательную военную службу для мужчин и женщин. При этом в стране по-прежнему сохраняются профессиональные военные, составляющие основу ее обороны.

Впрочем, Брау высказала и предостережение по поводу призыва: "Войска должны обладать значимыми навыками. Кремль не испугает непродуманная модель призыва, когда юноши и девушки сидят без дела в казармах".

"Гражданские лица, проходящие военную службу по призыву, могут быть использованы не только в обороне, - продолжила эксперт. - Обеспечение безопасности страны - это не только вооруженные силы. Это и общественное здоровье, и защита инфраструктуры, и здравоохранение. Молодые люди могут быть призваны в армию, когда это необходимо, чтобы помочь защитить страну от кризисов и катастроф. Есть очень много общественных проблем, которые государство в одиночку решить не может".

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В 2019 году во Франции была запущена форма "мягкой" воинской обязанности, когда молодым людям предлагается добровольная гражданская служба. Макрон назвал свой проект способом развития патриотизма и социальной сплоченности, хотя противники говорят, что он отвлекает средства на более широкую систему образования.

Некоторые исследования показывают, что по окончании службы призывники чаще сталкиваются с проблемой безработицы. Кроме того возникают сомнения в том, что полученные навыки можно перенести в другие отрасли или вообще освоить.

Воспитывает ли военная служба патриотизм?

Одна из причин, по которым Европа прибегает к призыву в армию, где мужчины и женщины, как правило, юридически обязаны воевать, заключается в том, что обычные методы набора в армию не работают.

Например, немецкая армия не может привлечь новых солдат, несмотря на масштабную инициативу по ее укреплению в условиях войны в Украине, о чем Министерство обороны страны объявило в августе.

Почему именно люди не хотят служить, неясно.

Эксперты утверждают, что военные не могут конкурировать с частным сектором по зарплате и условиям, а служба в армии часто бывает тяжелой и опасной.

Однако, по словам Бове, это утверждение не может объяснить того, что происходит в регионах Европы с высоким уровнем безработицы, таких как южная Италия или Испания. Там гражданские лица по-прежнему не хотят служить.

Другое объяснение - культурное: гражданские лица не хотят идти в армию, потому что не разделяют ее "всеобъемлющих целей и задач", - сказал он в интервью Euronews.

Разрушительные войны в Афганистане и Ираке надолго оставили "негативное" отношение к армии, и Бове сомневается, что выделение денег на решение этой проблемы может улучшить призыв.

Существуют аргументы в пользу того, что призыв в армию может повысить патриотизм и готовность населения защищаться от агрессора.

"Призывная служба в Финляндии имеет долгую историю и пользуется широкой поддержкой в обществе", - заявила Элина Рьютта, председатель Союза призывников Финляндии, в заявлении, направленном в редакцию Euronews.

Финские солдаты на учениях, май 2023 года Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

"О российской угрозе всегда знали в Финляндии, поэтому война в Украине сама по себе не меняет ситуацию с призывной службой, а скорее подчеркивает ее целесообразность. Желание защищать страну среди призывников и всего народа сейчас находится на рекордно высоком уровне", - добавила она.

Финляндия находится в уникальном географическом положении, имея протяженную границу с Россией, с которой она в прошлом воевала. Однако ее пример не всегда применим к другим странам.

Исследование, проведенное Бове и его коллегами Риккардо Ди Лео и Марко Джиани, показало, что воинская повинность может создавать разрыв между людьми и их правительством.

"Призыв в армию заставляет людей отождествлять себя с вооруженными силами, но лояльность к ним вступает в противоречие с лояльностью по отношению к другим демократическим институтам, заставляя людей меньше доверять властям, - говорит Бове. - Если вас беспокоит растущая дистанция между молодыми поколениями и государством, то призыв в армию - это не выход. На самом деле это контрпродуктивно".