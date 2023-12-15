Обнять, а не ударить: в датских школах почти победили буллинг

В Дании борьба с буллингом объявлена задачей государственной важности. В школах детей учат искусству общения и разрешения конфликтов с самого раннего возраста.

Обнять, а не обидеть

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Sluseholmen Skole в Копенгагене - одна из многих датских школ, где детей с раннего возраста учат избегать травли, которая в этой стране - гораздо более редкое явление, чем у многих соседей. Для учительницы Майи Хиндсгаул благополучие ребят имеет решающее значение. "Я тот человек, с которым они могут поговорить, если у них возникают трудности, - говоритона. - Я много рассказываю им о себе, о том, что мне нравится". Учительница начинает день с сеанса медитации, детям говорят о настрое на добро. Желающие могут обняться...

"Моя задача - помочь им чувствовать себя в безопасности, чтобы они могли развивать социальные навыки в школе", - уточняет педагог. Избегать конфликтов и взаимодействовать - в этой школе это важная часть обучения. "Мы всегда стараемся, чтобы дети работали вместе в смешанных группах, то есть не обязательно со своими приятелями, - поясняет другой педагог Луиза Ибсен, - Они отрабатывают социальные навыки поиска компромисса".

Эти и другие методы - часть программы, реализуемой многими датскими школами уже в начальных классах. И дети, как показывает практика, очень восприимчивы. "Друзья помогают, если тебя обижают, зовут учителя, он вмешивается. Обидчика всегда останавливают, и мы снова в порядке", - говорит 10-летняя девочка.

Родители принимают живое участие в принятии решений по учебному плану и играют ключевую роль в предотвращении издевательств."Думаю, самое главное - отнестись серьезно к проблемам детей, - говорит Фатема Шахмарванд, родительница, член школьного совета. - Важно, чтобы мы, родители, разговаривали с ними, помогали сделать их немного сильнее, устойчивее к трудностям".

Как трудно быть подростком

Благодаря усилиям школы и общества в Дании, наряду со Швецией и Финляндией, один из самых низких уровней издевательств в Европе. Тем не менее центр датской неправительственной организации Børns Vilkår отмечает в последние годы всплеск числа звонков от жертв буллинга и ребят, страдающих от суицидальных мыслей. "К нам обращаются представители всех возрастных групп с жалобами на издевательства, но проблема особенно актуальна для подростков 10-15 лет, - говорит директор Børns Vilkår Расмус Кьелдал, - Именно в эти годы ребенку очень важно принадлежать к группе. А акт травли - это изгнание из группы".

Цифровое измерение усугубляет ситуацию, отмечает Хелле Хансен - исследователь в области образования и школьной травли, один из авторов внедренной в школах программы по борьбу с издевательствами. Она была написана 15 лет назад и сегодня, признает Хансен, нуждается в модернизации.

"Быть подростком стало сложнее, - считаетона. - Мы пережили ковид и затворничество, люди стали более одинокими. Благополучие детей подвергается испытаниям. Молодым людям,детям, вовлеченным в буллинг, что-то нужно. А именно - понять, в чем смысл их жизни, пребывания в школе. Отсутствие смысла - одна из причин, почему они начинают травлю".

**Слово детям **

Понимание подростков - ключевой момент для директора гимназии Греве, расположенной недалеко от Копенгагена. Как и во многих других датских школах, на сайте гимназии опубликована хартия против травли. Она - вне закона, педагоги стараются. чтобы до этого не дошло. "Мы стараемся находить общий язык с учениками, обсуждая с ними вопросы преподавания, педагогические принципы, то, чем они занимаются на переменах, что делают в свободное время и, конечно, как общаются в социальных сетях. У нас даже есть уроки на эту тему, - говорит Метте Трангбек, директор. - Нам очень важно быть ближе к ним и облегчить их жизнь не только в классе, но и за ее пределами".

Ключевое слово в этойшколе - взаимное доверие и ответственность за поступки. Мы увидели это на примере старшеклассников. Они свободно вышли с урока математики Санне Иде Шмидт, чтобы дать нтервью о буллинге.

Учительница детей не остановила. "Что вам делать и думать - не моя компетенция", - прямо сказала она ребятам. Добавив, что да, они пропустили алгебру, но смогли обсудить с журналистамиважную тему. "Я думаю, что травля возникает из-за иерархии, которая не работает: люди пытаются силой взять власть, плохо обращаясь с другими", - говорит педагог.