В контексте развития технологий Qatar 365 выяснит, как искусственный интеллект используется в обучении и на дорогах. Мы также познакомимся со всемирно известной NFT-художницей Амритой Сетхи, которая расскажет, как невзаимозаменяемые токены произвели революцию и демократизировали искусство.

РЕКЛАМА

Технологии стали ключевым инструментом в повседневной жизни, на работе, в играх и на отдыхе. В этом выпуске Qatar 365 расскажет, как Катар использует меняющиеся технологии для формирования устойчивого и безопасного будущего. Аадель Халим посетил три университета в образовательном комплексе Катара и узнал, как ИИ становится частью обучения в вузах. В Северо-Западном университете, Джорджтаунском университете и Университете Карнеги-Меллона в Катаре прослеживается общая идея – ИИ становится частью обучения. Единственный способ не отставать – познавать новые технологии и этично их применять.

На стыке технологий, искусства и дизайна находятся NFT (невзаимозаменяемые токены) – уникальные и универсальные цифровые активы на блокчейне. NFT-искусство заявило о себе в 2014 и стало способом самовыражения и распространения творчества без привязки к физическому пространству или художественной галерее. Лайла Хумайра встретилась с Амритой Сетхи, известной NFT-художницей, которая рассказала, как NFT произвели революцию и демократизировали искусство и как NFT перестраивают потребительские тенденции.

Лайла Хумайра прокатилась на автономном автобусе, который сейчас тестируется катарским Mowasalat. Электробус без водителя управляется ИИ-программой. Хотя для внедрения автономного автобуса в общественное пользование потребуется время, возможность увидеть мобильное будущее в Катаре вызывает ажиотаж. Правительство развивает инфраструктуру электромобилей и вводит в эксплуатацию больше зарядных станций и зарубежных электромобилей. Недавно китайский автопроизводитель BYD и американская компания Tesla выпустили новейшие модели электромобилей.