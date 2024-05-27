57-летний житель Вены хочет законодательно обеспечить, чтобы все граждане Евросоюза могли свободно получать образование и пользоваться благами технологического прогресса

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Добрый день! Меня зовут Питер Берншерер. Как депутат Европарламента от Австрии я обеспечил бы всем равный доступ к информационным технологиям. Я основатель организации «ПК для всех». Мы принимаем в дар персональные компьютеры, ремонтируем их и совершенно бесплатно передаём нуждающимся семьям. Наша идея состоит в том, что все люди должны иметь одинаковые возможности, включая возможности получения образования. Нельзя допускать, чтобы зря пропадали потенциал и ресурсы.

Сторонником гуманных идей остаётся и социал-демократ из Люксембурга Марк Анхель:

Если меня переизберут членом Европейского парламента, я хочу еще больше углубить социальное измерение ЕС и бороться за эгалитарный Союз. Цифровой и климатический переход должны быть социально справедливыми и честными. А это значит, что человеческий капитал должен оставаться в центре европейского проекта.

Это восемнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.