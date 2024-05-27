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Евровыборы: гражданин и депутат ратуют за равенство всех

Восемнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Восемнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Pilar Montero Lopez
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57-летний житель Вены хочет законодательно обеспечить, чтобы все граждане Евросоюза могли свободно получать образование и пользоваться благами технологического прогресса

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Добрый день! Меня зовут Питер Берншерер. Как депутат Европарламента от Австрии я обеспечил бы всем равный доступ к информационным технологиям. Я основатель организации «ПК для всех». Мы принимаем в дар персональные  компьютеры, ремонтируем их и совершенно бесплатно передаём нуждающимся семьям. Наша идея состоит в том, что все люди должны иметь одинаковые возможности, включая возможности получения образования. Нельзя допускать, чтобы зря пропадали потенциал и ресурсы.

Сторонником гуманных идей остаётся и социал-демократ из Люксембурга Марк Анхель:

Если меня переизберут членом Европейского парламента, я хочу еще больше углубить социальное измерение ЕС и бороться за эгалитарный Союз. Цифровой и климатический переход должны быть социально справедливыми и честными. А это значит, что человеческий капитал должен оставаться в центре европейского проекта.

Это восемнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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