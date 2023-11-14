Мнение: эксперименты на животных не спасут нас от диабета

By Dr Julia Baines

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По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом Euronews публикует колонку доктора Джулии Бейнс, которая считает, что пришло время заменить все эксперименты на животных, проводимые для изучения этого заболевания, исследованиями, ориентированными на человека.

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Спросите любого неравнодушного человека, поддерживает ли он опыты на животных, когда существуют другие эффективные и менее жестокие научные методы, он, скорее всего, ответит "нет".

Так почему же животные до сих пор используются в экспериментах по изучению диабета? Ведь у науки есть другие "инструменты" – от человеческих клеток до механических устройств и компьютерных моделей. При этом исследователи по-прежнему причиняют животным страдания.

Ответ прост: они делают это по привычке.

Научное сообщество так давно проводит опыты на животных, что многие экспериментаторы обращаются к ним автоматически, воспринимая животных как элемент лабораторного оборудования.

В 2022 году только в Великобритании было проведено более 2,76 млн экспериментов на животных, речь о тысячах собак, лошадей, кроликов и морских свинок, а также обезьян, свиней и многих других видов.

Но сегодня мы знаем, что так обращаться с живыми, чувствующими существами недопустимо. Подобно людям, животные чувствуют боль и страх. И, что очень важно, между видами существуют значительные биологические различия, особенно когда речь идёт о диабете.

Жестокое обращение с животными не принесёт результатов

Диабет – одна из ключевых областей, изучаемых экспертами PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), которые разработали проект "Модернизация исследований" – подробную стратегию прекращения экспериментов на животных. В некоторых случаях предлагается немедленно отказаться, для отдельных видов предусмотрено поэтапное прекращение опытов.

Что касается диабета, позиция организации однозначна – мы ратуем за немедленное прекращение подобных экспериментов.

Нет ни одной причины, по которой животные должны подвергаться жестокому обращению в рамках борьбы с сахарным диабетом, и есть все основания не делать этого: эксперименты на животных не только инвазивны и жестоки, но и бессмыслены. Они не дают надёжных результатов. Джулия Бейнс PETA

Западные равнинные гориллы в своей среде обитания, сентябрь 2021 года. AP Photo/Ron Harris

Такие опыты могут привести к задержке в поиске лекарства, поскольку финансирование отвлекается от исследований, имеющих отношение к людям и способных реально помочь им.

По оценкам специалистов, разработка нового лекарства может занять от 10 до 15 лет и обойдётся в более чем 2 млрд долларов (1,87 млрд евро), а ошибки наблюдаются примерно в 95% исследований на людях.

Бессмысленно, беспощадно и старомодно

Очевидно, что у существующей модели разработки и тестирования лекарственных средств, а также их вывода на рынок есть определённые лимиты, и использование животных не способствует прогрессу.

Серьёзный прорыв в лечении таких заболеваний, как диабет и рак молочной железы, может быть достигнут, если отказаться от бессмысленных, жестоких и устаревших экспериментов на животных и перейти к исследованиям, ориентированным на человека.

Диагностика сахарного диабета в Хайдарабаде, Индия, ноябрь 2009 года. Mahesh Kumar A/AP2009

Некоторые препараты, работающие на животных, наносят вред человеку, и наоборот. В период с 1984 по 2014 год ежемесячно публиковалось более 50 научных работ о диабете 2-го типа, основанных на лабораторных исследованиях на грызунах.

Эти испытания многое рассказали учёным о грызунах, но не предсказали, что тиазолидиндионы окажутся вредными для человека, поскольку они увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 64%.

Грызуны отличаются от человека тем, как они перерабатывают глюкозу, – от уровня нуклеиновых кислот до различий в белках, клетках, тканях и органах.

Богатство альтернатив

Для исследования диабета существует множество опций, не требующих жестокого обращения с кем бы то ни было и учитывающих особенности человека, включая неинвазивную визуализацию, технологии in vitro, стволовые клетки человека, 3D-культуру клеток, использование человеческих органов и посмертных тканей, эпидемиологические и генетические исследования человека, а также современные компьютерные модели.

Учёные из Каледонского университета Глазго использовали человеческие клетки из банка тканей для создания моделей заживления ран у больных сахарным диабетом, которые испытывают трудности с восстановлением тканей после повреждений и борьбой с кожными инфекциями.

А Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило инсулиновую помпу замкнутого цикла, разработанную с использованием компьютерного моделирования вместо испытаний на животных.

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Если при исследовании вакцин против ВИЧ миллионы евро были потрачены на мучения приматов, то испытания на людях быстро привели к созданию вакцины против COVID-19. Этот опыт показал, как испытания на людях могут дать быстрые и эффективные результаты.

Именно биология человека необходима для поиска лекарств и лучших методов лечения диабета, и чем скорее финансирование будет направлено на поддержку инноваций в этих областях, а не на поддержание устаревшей привычки экспериментировать на животных, тем скорее мы их найдём.

Доктор Джулия Бейнс – старший руководитель по научной политике в организации PETA.

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