By Euronews Green

Учёные И НПО говорят об угрозе "вечных химикатов" в составе активно применяемых пестицидов и призывают ЕС запретить их.

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По результатам нового исследования было установлено, что десятки веществ, используемых в качестве пестицидов в Европе, являются "вечными химикатами" или ПФАС. Это - искусственные пер- и полифторалкильные вещества, которые сохраняются в окружающей среде в течение очень долгого времени.

Евросоюз намерен ограничить их использование и постепенно вывести их из употребления, пересмотрев регламент REACH, регулирующий свободный оборот химических веществ.

Однако запретительные меры не будут распространяться на пестициды. В этом и заключается проблема, считают неправительственные организации Générations Futures и Pesticide Action Network (PAN) Europe.

"Шокирует тот факт, что ПФАС, оказывающие длительное воздействие на окружающую среду, намеренно распыляются на поля и продукты питания", - говорит Ангелики Лисимачу, руководитель отдела науки и политики PAN Europe. - Учитывая все выявленные риски, их использование должно быть немедленно прекращено".

В новом совместном докладе двух неправительственных организаций было установлено, что 37 активных веществ, разрешённых к применению в пестицидах, являются ПФАС. Это составляет 12% от всех имеющих лицензии синтетических веществ.

Почему ПФАС в пестицидах представляют угрозу?

ПФАС вызывают всё большую озабоченность общественности, во многом благодаря недавним исследованиям. Они показали, например, что эти опасные химикаты есть почти повсюду на Земле, проникая даже в дождевую воду.

Источников загрязнения немало - от химических предприятий до противопожарных пен.

Однако пестициды в поле зрения до недавнего времени не попадали. Об этом мало кто знает, но многие активные ингредиенты пестицидов, функция которых - сохранить их эффективность в течение длительного времени, - и есть "вечные химикаты".

Так, французские учёные, проводившие исследование, обнаружили, что десятки активных веществ, разрешённых в настоящее время для использования в пестицидах, относятся к ПФАС. Объём их продаж с 2008 года увеличился более чем в три раза и в 2021 году достиг 2 332 тонн.

Проанализировав документацию, разрешающую применение 10 самых продаваемых пестицидов с ПФАС, исследователи обнаружили, что подавляющее большинство этих химических веществ оседает в окружающей среде.

К ним относят флуфенацет и дифлуфеникан компании Bayer, спрос на которые сегодня самый высокий, по данным PAN Europe. А по информации Федерального ведомства по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), их продажи резко выросли и в Германии.

Есть опасения, что они загрязняют грунтовые воды во Франции. НПО также бьют тревогу по поводу возможных негативных последствий от смешивания химикатов, которые, по их мнению, недооценены.

Запретит ли ЕС использование ПФАС в пестицидах?

Евросоюз хочет ограничить использование "вечных химикатов", однако планируемые меры не коснутся пестицидов, содержащих ПФАС.

По словам представителей НПО, разработчики ограничительных норм аргументируют это тем, что оборот этих химикатов уже регламентирован Положением о пестицидах.

Но по нему, вещества, разрешённые к применению в ЕС, не должны оказывать вредного воздействия на человека и неприемлемого влияния на окружающую среду. Несмотря на это, вредные пестициды по-прежнему используются в производстве продуктов питания.

"Необходимо срочно запретить этот источник загрязнения окружающей среды. Эти пестициды ПФАС должны быть включены в перечень, подпадающих под ограничения, которые сейчас разрабатывают на европейском уровне", - уверена Саломе Ройнел, сотрудник PAN Europe.

"Это займёт немало времени, поэтому медлить нельзя, необходимо более эффективное регулирование. Мы предлагаем применить принцип предосторожности, как и полагает закону, то есть запретить все пестициды с ПФАС уже сейчас".

"Цель состоит в том, чтобы остановить воздействие этих вечных загрязнителей на людей и окружающую среду. Для пестицидов не должно быть исключений", - добавляет Полин Серван, токсиколог и руководитель проекта Générations Futures.

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Мы ждём комментариев от Европейского агентства по химикатам (ECHA) и Европейской ассоциации по безопасности пищевых продуктов (EFSA).