Россия: задержаны два журналиста, работавшие на западные СМИ

By Euronews

Утверждается, что они помогали ФБК снимать фильм о коррупции

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В России были арестованы и помещены в «следственный изолятор» по обвинению в экстремизме два журналиста, работавших на иностранные СМИ. В частности указывается, что они участвовали в подготовке материалов для YouTube-канала антикоррупционного фонда Навального "Навальный Live".

Задержанный в Москве Константин Габов — продюсер-фрилансер, работавший на множество иностранных организаций, включая Reuters.

Сергей Карелин, задержанный в Мурманской области, имеет два гражданства: России и Израиля.

Он также работал в различных СМИ, включая Associated Press, а также на Deutsche Welle, пока его вещание не было запрещено в России в феврале 2022 года.