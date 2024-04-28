Европейские выборы: Джорджа Мелони становится кандидатом от партии "Братья Италии"

By Euronews

Мелони: "Мы хотим, чтобы Италия сыграла центральную роль в изменении того, что не работает в Европе".

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Джорджия Мелони официально становится кандидатом на европейских выборах в июне следующего года. Со сцены в Пескаре, на конференции своей партии, правой Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), премьер-министр объявила, что будет участвовать в выборах.

В Пескаре присутствовали председатель Сената Игнацио Ла Русса и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Антонио Таяни, который передал «привет от всей Forza Italia ("Вперед, Италия!")». Другой заместитель премьера, Маттео Сальвини, министр инфраструктуры и транспорта отсутствовал. Он объяснил, что это его последнее свободное воскресенье, которое он может провести со своими детьми.

«Годами нам говорили, что выбора нет, что мы не можем изменить Европу, что мы должны измениться ради Европы. За полтора года у руля нации Джорджия Мелони показала, что изменить Европу возможно и что в этих изменениях Италия может играть ведущую роль», - так звучал рекламный ролик незадолго до выхода итальянского премьера на сцену. "Нам нужна Европа, в которой мы сможем узнать себя, и именно поэтому мы хотим вместе переписать ее историю. Сегодня это наконец стало возможным, с Джорджией Италия меняет Европу".

Одной из важных тем, на волне которой партия Мелони одержала победу на последних выборах, была борьба с нелегальной миграцией. Но как указывают эксперты, далеко не все обещанное реализовалось, приток мигрантов на итальянские берега по-прежнему огромен, а механизм европейской солидарности по этому вопросу не работает, как планировалось. В своей речи премьер сообщила сегодня о достигнутых договоренностей с Албанией по строительству двух центров для просителей убежища на время рассмотрения их заявок.

Fratelli d'Italia набрала 27% на выборах

"Братья Италии" были представлены в 9-м созыве Европейского парламента шестью евродепутатами внутри группы европейских консерваторов и реформистов. Согласно последнему опросу Ipsos для Euronews, партия Мелони может получить до 24 мест на следующих выборах в июне, набрав 27% голосов.