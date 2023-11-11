Акции AstraZeneca взлетели в цене после того, как компания объявила о заключении многомиллиардной сделки с китайским партнёром Eccogene по производству нового препарата для борьбы с диабетом и ожирением.

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В своём отчёте для инвесторов транснациональная фармацевтическая компания указала, что за первые девять месяцев 2023 г. её общий доход вырос на 5% и составил 33,8 млрд. долл.

AstraZeneca стала известна во время пандемии, одной из первой выпустив вакцину против коронавируса. Но, согласно отчёту, её продажи в период с января по сентябрь упали на 2,9 млрд. долл.

Однако хорошая прибыль от других разработок позволили англо-шведской компании получить в сумме рост в третьем квартале (Q3): общий доход от продаж препаратов, не относящихся к группе "Covid-19", увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.

"Учитывая динамику развития компании в текущем году, мы повысили наш годовой прогноз общей выручки без учёта препаратов группы "Covid-19", а также базовой прибыли на акцию", - говорится в заявлении Паскаля Сорио, генерального директора AstraZeneca.

AstraZeneca также заявила, что планирует инвестировать в исследования и разработку лекарственных средств против рака.

"Наш ассортимент биспецифических препаратов способен заменить ингибиторы контрольных точек первого поколения при различных видах онкозаболеваний", - подчеркнул Сориот.

Он добавил, что в третьем квартале компания запустила 3-ю фазу испытания высокопотенциальных молекул, в результате вскоре на рынке может появиться новый препарат для лечения рака.

Сориот также объявил о подписании соглашения с китайской фармацевтической компанией Eccogene о разработке препарата с использованием специфической молекулы, которая "может помочь добиться прогресса как в монотерапии, так и комбинированном лечении миллиарда людей, страдающих кардиометаболическими заболеваниями, такими как диабет второго типа и ожирение".

Новый препарат для лечения ожирения и диабета

AstraZeneca выплатит своему китайскому партнёру 185 млн. долл. в качестве аванса в рамках соглашения, которое открывает путь для разработки нового препарата для приёма внутрь всего один раз в день.

Малая молекула, о которой идёт речь, известна под названием ECC5004. Она работает как агонист рецепторов, вызывая биологическую реакцию в мозге или клетках. Появление перорального препарата станет революционным событием, поскольку в настоящий момент он вводится инъекционно.

Сделка, о которой стало известно в четверг, предусматривает, что AstraZeneca выплатит Eccogene 1,825 млрд. долл. за работу "на этапах клинических исследований, нормативного регулирования и коммерциализации продукта".