ХАМАС даст ответ "в течение 48 часов" на предложение Израиля по сделке

By Euronews

Израиль настроен решительно и стягивает силы к Рафаху. Международное сообщество усиливает давление

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ХАМАС даст ответ по последнему предложению о сделке с заложниками в течение «48 часов», сообщает израильский телеканал «12 канал». Условия были переданы группировке в субботу через египетских посредников в Каире.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль требует освободить 33 женщины, детей, стариков и больных, в то время как ХАМАС утверждает, что у него их всего 20. Израиль представил это как минимально возможную уступку и «последний шанс» перед запланированной наземной операцией в Рафахе. Следует отметить, что ничего из вышеперечисленного не подтверждается израильскими официальными лицами.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху непреклонен в своем намерении «добить» ХАМАС в Рафахе. Сообщается о стягивании сил вблизи города, несмотря на сильное международное давление с требованием отменить операцию, которая потенциально может привести к огромным жертвам среди гражданского населения в городе, переполненном беженцами. В субботу Нетаньяху отметил, что даже решение Международного суда не повлияет на военные действия Израиля. Это отсылка к появившейся на прошлой неделе информации о якобы имеющейся перспективе выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест Нетаньяху и других политиков и военных за предполагаемые нарушения международного права в Газе.

Под давлением международного сообщества Израиль усиливает приток гуманитарной помощи в Газу. В субботу ЦАХАЛ опубликовал видеозапись продолжающегося строительства плавучего пирса, предназначенного для приема помощи, перевозимой по морю, в основном американскими военными, которые «спонсируют» строительство.

Строительство берегового пирса ведется с марта; в начале этой недели США сообщили о начале строительства своей части - собственно плавучего пирса. (Идея заключается в том, чтобы построить плавучий причал в море, чтобы американские военные не ступали на сушу. Небольшие суда будут переправлять товары с плавучего причала на берег, а там их будут забирать грузовики).