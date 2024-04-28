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Папа Франциск посетил Венецианское биеннале и выступил в тюрьме

папа римский Франциск
папа римский Франциск Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Понтифик стал первым папой римским, посетившим биеннале в Венеции

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В воскресенье Папа Римский Франциск вошел в историю католицизма, став первым главой католической церкви, посетившим ежегодный праздник современного искусства Венецианского биеннале.

Огромная толпа встречала его на острове Джудекка, после чего его перевезли в местную женскую тюрьму, которая служит тоже выставочной площадкой.

Там он выступил перед примерно 80 заключенными женщинами во внутреннем дворе тюрьмы. В своей речи он подчеркнул, что достоинство человека никогда не должно быть изолированным или отрицаемым:

«Очень важно, чтобы тюремная система предоставляла заключенным инструменты и пространство для человеческого, духовного, культурного и профессионального роста, создавая условия для их здоровой реинтеграции. Пожалуйста, не изолируйте достоинство, не изолируйте достоинство, но дайте новые возможности!»

Ватикан решил разместить свой выставочный павильон в женской тюрьме Венеции. 

Мероприятия Венецианского биеннале в последние годы становятся объектом не только современного искусства, но и полемики. В первую очередь, участников, авторов инсталляций и художественных произведений критикуют за политизированность.

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