Семьи похищенных израильтян ищут своих родных

By Валери Гориа

Корреспондент Euronews Валери Гориа побывала в Центре по делам заложников и пропавших без вести в Тель-Авиве. Здесь работают круглосуточно, чтобы помочь найти людей.

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В штаб-квартире Центра по делам заложников и пропавших без вести в Тель-Авиве юристы, врачи, психологи и медиа-эксперты круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть домой около 200 похищенных израильтян.

Организация была создана гражданскими лицами на следующий день после того, как 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС нанесли молниеносный удар по югу Израиля.

Но через две недели после нападений тревога и гнев растут как среди семей, так и среди волонтеров.

"Мы здесь, чтобы попросить все правительства, все вовлеченные органы вернуть наших людей, - говорит Офир Ханан, заместитель пресс-секретаря центра. - Это неоправданное, бесчеловечное преступление против человечества — держать в заложниках невинных людей без какой-либо информации о том, где они находятся и как у них дела. Там десятки людей с критическим состоянием здоровья, которым необходимы жизненно важные лекарства, которые они не получают. Мы ничего не знаем о том, что с ними происходит".

Гнев и разочарование испытывают люди из-за недостаточной, по их мнению, реакции международного сообщества и собственного правительства:

"Наши люди не получают никакой помощи, - говорит Офир Ханан. - Мы умоляли всех, включая Красный Крест, все международные организации и правительство, предоставить медицинскую помощь нашим близким. Но этого не происходит. Мы не получаем никакой помощи".

Среди пропавших без вести - 35-летняя Ярден Роман Гат, имеющая двойное гражданство Израиля и Германии. В последний раз ее видели передававшей трехлетнюю дочь мужу Алону, когда они бежали от боевиков ХАМАС в кибуце Беэри, недалеко от Газы. Её брат Лири Роман говорит:

"Я всегда надеюсь, что все эти интервью смотрят и люди из группировки ХАМАС, и они, возможно, опубликуют видео, показывающее, что она в целости и сохранности. Это так важно и для её дочери. Как сказать, трёхлетней девочке, что её бабушку убили "плохие люди", проникшие в их дом. Она это видела. Она понимает. Я просто боялся, что она спросит меня, собираются ли они сделать то же самое с её мамой? Я даже не хочу думать о том, как они с ними обращаются, что с ними делают. Это будет новый террор. Это будет повсюду в мире. Сегодня это Израиль, и он находится на границе с сектором Газа, и это еврейский народ. Но завтра, кто знает?"

Семье удалось выбраться из машины похитителей и они побежали в сторону леса. На бегу Ярден передала ребенка мужу. Она бежала недостаточно быстро, чтобы уйти от преследовавших ее боевиков.