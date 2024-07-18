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Протестующие в Тель-Авиве требуют заключить сделку и вернуть заложников

Протест в Тель-Авиве с требованием к правительству заключить сделку по освобождению заложников среда, 17 июля 2024 года
Протест в Тель-Авиве с требованием к правительству заключить сделку по освобождению заложников среда, 17 июля 2024 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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Протесты израильтян в Тель-Авиве: они требуют, чтобы Биньямин Нетяньяху заключил сделку с ХАМАС и вернул домой заложников, остающихся в плену у боевиков

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Сотни израильтян протестовали в Тель-Авиве в среду, требуя, чтобы Правительство Биньямина Нетаньяху заключило сделку с ХАМАС по освобождению заложников. Они хотят, чтобы премьер-министр немедленно объяснил свое недавнее публичное заявление, в котором он сказал, что "заложники страдают, но не умирают".

"Сейчас мы находимся здесь перед базой Кирия (Министерства обороны), перед местом, где все люди принимают решения, - говорит Эяль Кальдерон, чей двоюродный брат Офер Кальдерон находится в плену у ХАМАС. - Все люди, которые принимают решения, находятся здесь. И мы призываем премьер-министра заключить эту сделку. Министр обороны и все службы безопасности говорят нам, что сейчас подходящий момент, чтобы заключить эту сделку. Если мы не заключим ее сейчас, мы больше не сможем этого сделать. Мы не сможем вернуть их живыми, и он должен сделать это сейчас ради будущего этой страны, ради будущего этого сообщества".

Израильская делегация прибыла в Египет, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня, стороны рассматривают последнее предложение.

Международные посредники подталкивают Израиль и ХАМАС к соглашению, которое остановит боевые действия и освободит около 120 израильских заложников, удерживаемых палестинскими боевиками в секторе Газа.

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