Столкновения на Западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ "поразил более 100 целей" в секторе Газа

Армия Израиля ведёт операции на Западном берегу реки Иордан, ставшем театром ожесточённых столкновений между палестинцами и израильтянами. В Газе под удар попала православная церковь, в которой, по сообщениям, укрывались люди.

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Волна насилия перекинулась на Западный берег реки Иордан: до сих пор с начала войны Израиля с ХАМАС на оккупированной территории не было таких ожесточённых столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами и силовиками.

Одним из главных очагов напряжённости стал Рамаллах.

ЦАХАЛ опубликовал в пятницу видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлён рейд на лагерь беженцев Нур Шамс. В Армии обороны Израиля назвали это "контртеррористической операцией".

Палестинские официальные лица заявили о 12 убитых палестинцах, позже стало известно ещё об одной жертве. Израильская полиция сообщает об одном убитом офицере.

В ЦАХАЛ добавили, что это "редкий случай применения авиации на Западном берегу". По словам израильских военных, удар был нанесён по группе палестинцев, "представлявших угрозу для солдат, находившихся в этом районе".

"Война будет состоять из трёх фаз"

Продолжаются обстрелы сектора Газа. Израильская армия заявила, что в ночь на пятницу истребители ЦАХАЛ "нанесли удары по более чем ста объектам группировки ХАМАС, включая подземный тоннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров".

Министр обороны еврейского государства Йоав Галлант, выступая на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве, пояснял, что ответные действия Израиля в палестинском анклаве будут состоять из "трёх основных фаз".

"Мы находимся на первом этапе, включающем нанесение авиаударов, а затем проведение наземных маневров с целью уничтожения боевиков", – добавил Галлант.

Второй этап, по его словам, – это "ликвидация очагов сопротивления", а третий – "создание нового режима безопасности в секторе Газа и снятие с Израиля всякой ответственности" за жизнеобеспечение анклава.

Авиаудар по греческой церкви

В Газе под удар попала греческая церковь Святого Порфирия, расположенная, по данным Sky News, недалеко от больницы Аль-Ахли. Подконтрольные ХАМАС ведомства заявили, что там укрывались по меньшей мере 500 мусульман и христиан.

По разным данным, предоставленным чиновниками от ХАМАС, которые возложили ответственность за произошедшее на Израиль, погибли 16 или 18 человек, однако это не получило независимого подтверждения.

Израиль заявил, что при нанесении удара по командно-контрольному центру ХАМАС "была повреждена стена одной из церквей".

В Иерусалимском Патриархате выразили "самое решительное осуждение израильского авиаудара".

Вот что говорит один из тех, кто называет себя очевидцем случившегося: "Мы призываем к миру, несмотря на всё, что произошло, даже после стольких жертв. Кровь мусульман и христиан – теперь одна кровь. ЦАХАЛ не делает различий между мечетью, церковью или больницей, в Газе не осталось ни одного безопасного места".

Новые данные о жертвах

В израильской деревне Кфар ха-Риф прошли похороны журналиста "Едиот ахронот" и Ynet Рои Идана и его жены Смадар, погибших в кибуце Кфар-Аза во время атаки ХАМАС 7 октября. Идан был убит, когда освещал вторжение.

"Он был таким талантливым оператором. Он был первым, кто чуть что брал камеру и отправлялся снимать", – говорит его коллега Иилана Куриэль.

Более 4 тысяч палестинцев погибли в результате израильских бомбардировок, такие данные на 14-й день конфликта привёл контролируемый ХАМАС Минздрав в Газе. Кроме того, согласно новому отчёту, более 13 тысяч человек получили ранения.

По данным израильских властей, на территории страны от рук боевиков погиблиболее 1400 человек, большинство из них – мирные жители.