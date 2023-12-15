"Я хочу домой". Британский подросток, пропавший 6 лет назад, найден во Франции

By Euronews, AFP

В 2017 году Алекса Бэтти вывезли за границу мать и дедушка, после чего они, по сообщениям СМИ, скрылись в "духовной общине". С тех пор о судьбе подростка не было ничего известно. На днях его обнаружили во французской Окситании.

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Британский подросток, пропавший шесть лет назад во время поездки в Испанию, найден на юге Франции.

Прокуратура Тулузы сообщила, что Алекс Бэтти, которому сейчас 17 лет, находится в молодёжном социальном центре и вскоре должен вернуться в Англию.

Алекс числился пропавшим без вести с 2017 года, когда его вывезли за границу мать и дедушка, у которых нет права родительской опеки и которые, как можно предположить, причастны к исчезновению.

"Мать и дедушку мальчика по-прежнему ищут", – пишет BBC.

В ночь на среду, в сотне километров от Тулузы, 17-летнего подростка подобрал водитель службы доставки, когда тот шёл вдоль дороги под проливным дождём.

Он рассказал автомобилистам и полицейским, что живёт во Франции уже два года, переезжая с места на место вместе с кочующей коммуной, "ведущей альтернативный образ жизни". По его словам, он отбился от группы, потому что "скучал" по своим близким в Великобритании.

Сообщается, что Алекс попросил телефон у одного из автомобилистов, чтобы написать сообщение своему законному опекуну – бабушке. Позже между ними состоялся разговор по видеосвязи.

"Нет никаких сомнений, что это он. Когда я с ним говорила__в последний раз, он был ещё ребёнком, а теперь это уже юноша", – сказала она в интервью The Times.

В 2018 году Сьюзан Каруана, бабушка Алекса, заявила, что, её дочь и бывший муж, увезли его жить в "духовную общину" в Марокко, так как они не хотели, чтобы ребёнок ходил в школу.

"Мы ждем, когда бабушка подростка приедет и заберёт его", – заявил прокурор агентству "Франс Пресс", добавив, что французы находятся "в тесном контакте" с полицией Манчестера, откуда родом подросток, чтобы организовать репатриацию.

На место были также направлены сотрудники британского консульства.

По данным BBC со ссылкой на источник в полиции, молодой человек заявил, что не подвергался жестокому обращению, подтвердив, что его похитили родственники. Он также рассказал, что проживал "в роскошном доме в Испании с 10 членами общины".

По словам подростка, он более четырёх дней блуждал по горной местности, пытаясь вернуться в Англию.