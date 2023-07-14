"Возможный канцероген" аспартам

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По оценкам экспертов, без превышения нормы допустимого суточного потребления аспартам является безопасным для человека и его можно не исключать из состава напитков и других продуктов

Популярный искусственный подсластитель аспартам может обладать канцерогенным эффектом, но без превышения нормы допустимого суточного потребления является безопасным для человека и его можно не исключать из состава напитков и других продуктов. К такому заключению пришли эксперты ООН. Оценку провели Международное агентство по изучению рака (МАИР) и Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Таким образом, ВОЗ определенно не рекомендует производителям или властям отзывать продукты с рынка, но, вероятно, ВОЗ будет учитывать тот факт, что есть некоторые опасения, которые были выявлены в некоторых исследованиях, не последовательно, с недостаточной ясностью. Мы, безусловно, советуем потребителям ограничить потребление подсластителей", — заявил директор департамента питания и безопасности пищевых продуктов ВОЗ Франческо Бранка.

Аспартам широко используется с 1980-х годов в производстве различных продуктов питания и напитках.

Согласно выводам ВОЗ и ФАО, изученные доказательства не дают достаточных оснований для изменения ранее установленной для аспартама нормы.

Норма допустимого суточного потребления аспартама составляет от 0 до 40 мг на 1 кг массы тела.