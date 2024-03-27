Франция: кокаин дешевеет – наркозависимых становится больше

By Euronews и France Télévisions

Во Франции всё больше людей с кокаиновой зависимостью. Этот всё более доступный наркотик проникает во все слои общества, говорят эксперты.

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Сегодня во Франции в пять раз больше потребителей кокаина, чем 20 лет назад – особенно среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Согласно недавнему отчёту Национального центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (OFDT), в течение всего 2022 года 600 000 французов (это больше, чем население Лиона) сообщили исследователям, что хотя бы раз покупали себе "дорожку" запрещённого порошка.

По словам специалистов, реальная картина потребления кокаина далека от стереотипов. Из условно "элитного" наркотика он становится более "демократичным", проникая во все слои общества.

За 30 лет цены на него упали в четыре раза. Теперь кокаин – самый потребляемый наркотик во Франции после каннабиса, а наркоторговцы давно объявили Европу приоритетной "зоной экспорта".

Многомиллиардный чёрный рынок даже учитывается статистикой при расчётах ВВП.

Для многих людей с кокаиновой зависимостью вернуться к нормальной жизни очень сложно. Вот что говорит один из тех, кто нашёл силы прийти на приём к аддиктологу : "Я начал в 15 лет с экстази и алкоголя. Всё это было в атмосфере вечеринок. Теперь, когда у меня растёт маленькая дочь, я хочу вернуться к нормальной жизни. Это мой последний шанс. Этому нужно положить конец. Я говорю всем людям, особенно молодым, которые хотят с этим поэкспериментировать: даже не пытайтесь!"

С доставкой на дом

По данным OFDT, доставка наркотиков на дом через социальные сети особенно расцвела во время санитарных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

У наркокурьеров всё больше клиентов, эта тенденция захватывает всё новые районы за пределами крупных городов.