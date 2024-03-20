Чехия: власти обеспокоены ростом числа случаев заболевания коклюшем

By Euronews

В Чехии за неделю зарегистрировано 827 случаев заболевания коклюшем. Этот диагноз ставят все чаще. По словам врачей, одна из причин - пропуск ревакцинации.

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В Чехии зарегистрировано рекордное с 1963 года число случаев заболевания коклюшем. За неделю в стране выявлено 827 заболевших, что превышает показатель за весь прошлый год.

Одна из причин, по словам экспертов, изменение вакцины с 2007 года - у нее меньшей побочных эффектов, но она дает менее стойкий иммунитет. Еще одна причина - пропуск ревакцинации.

Соня Кнеблова, педиатр:"Это распространенное респираторное заболевание, которое исчезло благодаря вакцинации детей. Теперь, когда уровень вакцинации снизился, коклюш начинает распространяться".

Детей вакцинируют от коклюша обычно в сочетании с прививками против столбняка, дифтерии и полиомиелита. Министр здравоохранения Чехии полагает, что сложившаяся в республике ситуация связана с эпидемией коронавируса.

Властимил Валек, министр здравоохранения Чехии:"С одной стороны, во времена ковида мы были изолированы, носили маски, соблюдали все правила, чтобы не подхватить какое-либо инфекционное заболевание, например, вызванное вирусом. Тот же грипп. При этом иммунитет был снижен, скажем так, по всем направлениям".

Большая часть заболевших коклюшем - подростки от 15 до 19 лет. Несмотря на рост числа случаев диагностирования коклюша, власти Чехии пока не собираются вводить жесткие санитарные меры.