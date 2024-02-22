Израиль-ХАМАС: СМИ сообщают об ударах по Рафаху и сиренах воздушной тревоги в Эйлате

By Euronews

Гендиректор ВОЗ заявил, что сектор Газа превратился в зону смерти. Ситуация в области здравоохранения и гуманитарной сфере в анклаве бесчеловечная и продолжает ухудшаться.

РЕКЛАМА

ЦАХАЛ нанес удары по сектору Газа, включая южный город Рафах. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на палестинские медиа, связанные с ХАМАС. В израильском Эйлате впервые более чем за месяц прозвучали звуки сирен из-за приближающихся ракет.

Гендиректор ВОЗ заявил, что сектор Газа превратился в зону смерти. Ситуация в области здравоохранения и гуманитарной сфере в анклаве бесчеловечная и продолжает ухудшаться.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ:"Более 29 000 человек погибли. Многие пропали без вести, предположительно погибли. Многие получили ранения. У некоторых недоедание, серьезное недоедание. Число людей, испытывающих голод, резко возросло с начала войны: с менее 1% до более чем 15% в некоторых районах".

Глава ВОЗ рзвал к прекращению огня, освобождению заложников и созданию условий для доставки помощи. Ранее израильский Кнессет большинством голосов поддержал проект резолюции о недопустимости создания палестинского государства в одностороннем порядке, без согласования с Израилем.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:_"Народ Израиля и его избранные представители сегодня едины, как никогда раньше. Кнессет подавляющим большинством голосов проголосовал против любой попытки в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство. Мира можно достичь только после того, как мы добьемся полной победы над ХАМАС". _

Из-за войны между Израилем и ХАМАС свои дома покинули около 80% жителей сектора Газа. Большинство сейчас находятся в Рафахе. Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц повторил обещание начать наземное наступление на Рафах во время священного месяца Рамадан, если ХАМАС не согласится освободить оставшихся в Газе заложников.

Теракт в районе Маале-Адумим

В четверг утром израильские СМИ сообщили о теракте в районе Маале-Адумим. Трое вооруженных людей открыли огонь по автомобилям, стоявшим в пробке на дороге в направлении Иерусалима. Израильские военные убили нападавших. Ранения получили восемь человек. Один из пострадавших скончался.