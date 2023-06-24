Пригожин: "Мы блокируем Ростов и идём в Москву"

Euronews

Вооружённые люди и танки появились на улицах Ростова-на-Дону. По утверждениям ряда источников, это части ЧВК "Вагнер". Городская администрация призвала жителей по возможности не покидать дома и не пользоваться автотранспортом.

"Мы блокируем Ростов и идём в Москву", - сказал Евгений Пригожин во время встречи с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа в Ростове, как следует из видео, распространенного российскими телеграм-каналами.

Основатель ЧВК также увтерждает, что все военные объекты города, включая аэродром, находятся под контролем наёмников.

Никакого официального подтверждения этим заявлениям власти пока не давали. Но, как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков информагентству ТАСС, Владимир Путин должен выступить с обращением "в ближайшее время".

Глава роекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев утверждает, что в городе дислоцировались не вагнеровцы, а военнослужащие Минобороны. Ведомство не комментирует информацию.

Известно, что утром в субботу по федеральной трассе в Воронеж двигалась колонна военной техники. Местное региональное правительство заверило жителей, что "ситуация под контролем" и попросила их сохранять спокойствие. Все массовые мероприятия в городе отменены.

Тем временем в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, о чём оповестил мэр столицы. "Введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", - сказал Сергей Собянин, попросив жителей отнестись к информации "с пониманием".

Ранее в пятницу глава ЧВК заявил, что Россия теряет позиции в Украине, что потери страны огромны, а президента обманивают относительно положения дел на фронте. Он возложил всю ответственность на руковдоство Минобороны, лично его главу Сергея Шойгу и объявил о начале "Марша справедливости". Позже генпрокуратура заявила, что в отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к вооружённому мятежу.