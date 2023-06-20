Макрон: "Европа должна сама защищать своё небо, не полагаясь на США"

Euronews

Президент Франции в очередной раз призвал к созданию независимой европейской системы обороны.

Выступая в понедельник на конференции в Париже, Эммануэль Макрон заявил о том, что ЕС должен разработать стратегию защиты своего воздушного пространства. Так, по-мнению французского лидера, можно уменьшить зависимость от США.

“Нам нужно знать, в чём заключается угроза... И что мы - европейцы - способны производить? И что нам необходимо покупать", - сказал Макрон. Но не следует "немедленно приобретать всё, что есть на полках", - добавил он.

Известно, что обсуждение на конференции касалось антидронных систем и систем противоракетной обороны. По словам участников, военное вторжение России в Украину и ход боевых действий показали одновременно эффективность такого оборудования и то, насколько оно важно в расстановке сил. Ядерное сдерживание тоже фигурировало в повестке.

На встрече присутствовали дипломаты из Германии, Великобритании и Швеции, соседних с Украиной Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а также представители НАТО и ЕС.

Макрон настаивал на том, чтоб европейские оборонные производители должны разрабатывать автономные боевые системы и переность производство на континент.

Стандартизация военной техники в США привела к росту зависимости Европы от этой страны, сказал президент, выступая за "повышение европейских стандартов".

"Американцы стандартизировали гораздо больше военной продукции, чем мы, их федеральные агентства предоставляют огромные субсидии своим производителям", — отметил он.

Он подтвердил, что противоракетная система Mamba, разработанная Францией и Италией, "в настоящее время развернута и действует в Украине, защищая ключевые объекты и жизни людей".

О поставке системы в Киев Париж и Рим объявили в феврале.

"Это Европа, которая защищает Европу", — сказал Макрон.

Система Mamba уже является частью интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Важно отметить, что Франция открыто критикует планы Германии по укреплению европейской системы ПВО. В проекте European Sky Shield, запущенный в конце прошлого года, участвуют 17 европейских стран, включая Великобританию, но не Францию.

Французское правительство считает, что он не обеспечивает укрепления европейского стратегического суверенитета, поскольку он опирается на военную промышленность США и Израиля.

Так, European Sky Shield, вероятно, будет включать израильскую систему Arrow 3 и американский ЗРК Patriot, которые также хотят интегрировать в системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.