Столтенберг: "Мы не исполнили того, что обещали"

By Euronews

Союзники по НАТО не исполнили того, что обещали Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Россия нанесла удар по Одессе. Погибли не менее четырех человек, ранены около 30.

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Страны НАТО не исполнили того, что обещали, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев. В результате российская армия получила преимущество на фронте.

Он подчеркнул, что США понадобилось полгода, чтобы согласовать пакет военной помощи Украине, а европейские союзники так и не смогли поставить столько боеприпасов и оружия, сколько было анонсировано. Тем не менее, считает Йенс Столтенберг, теперь всё изменится. Приоритет для НАТО — поставки Киеву американских систем ПВО Patriot, отметил он.

"Украине месяцами не хватает оружия, она вынуждена экономить боеприпасы. Это означает, что сбито мало российских ракет и беспилотников и что Россия смогла продвинуться на фронте. Но еще не слишком поздно, Украина еще может победить", — сказал Йенс Столтенберг.

Между тем в Москве готовятся к открытию выставки, где покажут западную военную технику, как утверждается, захваченную на войне в Украине. Накануне видео с ней появилось в эфире российских госканалов.

Тем временем в результате российского удара по Одессе погибли как минимум четыре человека, сообщил глава области Олег Кипер. Пострадали около 30, среди них есть беременная женщина и дети. Также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.