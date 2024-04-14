Лидеры стран ЕС решительно осудили атаку Ирана на Израиль

By Euronews

Европейские политики призывают стороны к сдержанности и пытаются помешать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ударов Тегерана по Израилю

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Лидеры стран Евросоюза осудили атаку Ирана на Израиль.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в X: "Я решительно осуждаю вопиющие и неоправданные нападения Ирана на Израиль. И я призываю Иран и его сторонников немедленно прекратить эти нападения".

"Все участники должны воздержаться от дальнейшей эскалации и работать над восстановлением стабильности в регионе", - добавила она.

В ночь на воскресенье Тегеран запустил по Израилю сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет, однако израильские средства ПВО перехватили подавляющее большинство из них.

Атака была предпринята в ответ на удар Израиля по зданию иранского консульства в Сирии в начале этого месяца, в результате которого погибли 12 человек.

Среди погибших были два высокопоставленных иранских генерала.

Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала нападение Ирана "серьезной эскалацией".

Она заявила, что ЕС осуждает ракетные удары и удары беспилотников и будет "продолжать работать над деэскалацией ситуации и предотвращением дальнейшего кровопролития".

Осуждение иранских ударов прозвучало и в столицах стран ЕС.

"Я самым решительным образом осуждаю необоснованную атаку Ирана на Израиль", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Главным приоритетом должно стать прекращение дальнейшей эскалации в регионе", - подчеркнула она.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение Тегерана, заявив, что оно угрожает "дестабилизировать регион".

"Я выражаю свою солидарность с израильским народом и приверженность Франции безопасности Израиля, наших партнеров и региональной стабильности", - написал он на странице X.

ЦАХАЛ сообщил, что французские вооруженные силы, а также вооруженные силы Великобритании и США помогли Израилю отразить нападение Ирана.

Эти три западные страны также являются ключевыми поставщиками оружия для Израиля, ведущего войну против ХАМАС в секторе Газа.

С решительной критикой в адрес Тегерана выступили даже страны-члены ЕС, позиция которых по многим другим вопросам часто идет вразрез с линией Брюсселя.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет "молиться за безопасность израильского народа".