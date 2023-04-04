Европейцы спешно наращивают свой военный потенциал

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Во вторник Франция объявила, что в течение следующих семи лет она выделит на нужды обороны 413 миллиардов евро. Ежегодный бюджет вырастет с 32 млрд евро в 2017 году до 69 млрд в 2030, то есть более чем в два раза.

Ядерное сдерживание будет одним из ключевых разделов этого увеличения бюджета, включая строительство атомного авианосца нового поколения. Правительство Макрона также хочет инвестировать в средства киберзащиты, космическую и подводную оборону.

"Как бы то ни было, именно российская агрессия в Украине провоцирует потребность в повышении уровня безопасности у большинства партнеров в Европе, - сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню. - Взять вопрос нейтралитета. Российские аналитики и российские власти должны задуматься о том, что страны, всегда, на протяжении многих десятилетий выбиравшие осторожный нейтралитет теперь решили порвать с этим нейтралитетом. А это значит, что страх налицо".

Как и Франция, остальная Европа участвует в наращивании оборонных бюджетов. Польша в начале года объявила о выделении на оборону 4% своего ВВП. Эти беспрецедентные расходы включают закупки истребителей и танков у США и Южной Кореи, а также беспилотников у Турции.

Но, несомненно, настоящей революцией стало переформатирование немецкого оборонного бюджета: в разгар российского вторжения в Украину Берлин объявил об увеличении военного бюджета на 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил.

О резком увеличении своих расходов на оборону также объявили страны Балтии, Швеция, которая ожидает вступления в НАТО после десятилетий политики нейтралитета, Италия и Великобритания.

И это не только европейская, но и мировая тенденция: Австралия, Южная Корея и Япония тоже перевооружаются быстрыми темпами, в атмосфере военной напряженности и нервозности, напоминающей времена холодной войны.