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Протесты норвежских рыбаков

Норвежские рыбаки требуют более справедливого распределения квот
Норвежские рыбаки требуют более справедливого распределения квот Авторское право Скриншот NONRK
Авторское право Скриншот NONRK
By Кнарик Хачатрян
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Норвежские рыбаки требуют более справедливого распределения квот. Новые квоты, объявленные властями, их не устраивают.

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Рыбаки северной Норвегии заблокировали порты в знак протеста против объявленных правительством новых квот, которые выносятся на рассмотрение парламента - стортинга. Они считают, что переговоры по распределению квот прошли недемократически.

Стиг Мейер, заместитель председателя ассоциации рыбаков Хаммерфеста:

"Мы считаем, что это не справедливо. Политики знают, как было достигнуто это соглашение и сколько против него существует оппозиции, и все равно решают проголосовать за него".

При распределении неиспользованных квот решено приоритет отдавать более крупным рыболовным судам. Рыбаки требуют более справедливого распределения.

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