Европейский союз и НАТО углубляют сотрудничество

Европейский союз и НАТО подписали декларацию о сотрудничестве в области безопасности и обороны в Европе. Она основывается на аналогичных соглашениях 2016 и 2018 годов. Третий договор подписан с учетом новых реалий - российской агрессии в Украине.

_"В декларации четко прописано, что НАТО остается основой нашей коллективной обороны и важнейшим элементом евроатлантической безопасности. Она также признает ценность более дееспособной европейской обороны, которая вносит свой вклад в области безопасности, _дополняет и взаимодействует с НАТО", - сказал после подписания документа в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, российская угроза является на сегодняшний день "главной проблемой, но не единственной".

_"Мы также видим, что Китай все чаще пытается изменить международный порядок в своих интересах. Поэтому мы должны улучшать наши возможности противодействия этим угрозам. Эта декларация _выводит наше партнерство на новый уровень", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В тексте соглашения выражена солидарность с Украиной и поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны. Евросоюз и НАТО готовы и далее предоставлять Киеву необходимые средства для защиты от российской агрессии, было сказано в Брюсселе.