By Euronews

В Чехии отметили 20-летие членства в ЕС. 1 мая 2004 к блоку присоединились сразу десять стран: Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Эстония, Мальта и Кипр.

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На этой неделе Чехия отмечает 20-летие членства в Европейском союзе. Национальные и иностранные политики отметили это событие на торжественной церемонии в Пражском Граде.

"Когда в 2012 году Евросоюзу была присуждена Нобелевская премия мира, многие смеялись. Сегодня нам уже не приходится сомневаться в том, что это крупнейший проект ради мира в истории нашего континента", — заявил президент Чехии Петр Павел.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил с проникновенной речью о членстве Праги в ЕС и надеждах на присоединение Киева к блоку.

"Европа, быть её частью — честь для каждого народа и мечта. Мечта, которая нас объединяет. Двадцать лет назад эта мечта стала реальностью для Чехии. И я уверен, что скоро она станет реальностью для Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и получила статус кандидата. Сейчас Брюссель и Киев ведут переговоры.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также приехала в Прагу в честь торжества.

"Моя первая остановка сегодня — встреча с тремя крупнейшими оборонными компаниями Чехии. Они имеют решающее значение для поддержки Украины. Они поставляли и поставляют столь необходимый Украине военный потенциал, чтобы Украина могла защитить себя от военной агрессии России", — подчеркнула она.

Во время осмотра помещений холдинга Czechoslovak Group, глава Еврокомиссии отметила, что сила Европы зависит от прочной экономики, а также от потенциала в области безопасности и обороны.