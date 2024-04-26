Глава "Национального объединения" Жордан Барделла раскритиковал Эммануэля Макрона за участие в кампании перед европейскими выборами. Ранее президент Франции выступил в Сорбонне с программной речью о будущем Европы.

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Спустя всего несколько часов после речи президента Франции Эммануэля Макрона о Европе лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла созвал в Париже пресс-конференцию, на которой дал старт кампании перед июньскими выборами в европарламент.

28-летний кандидат не смог удержаться от колкостей в адрес французского президента, раскритиковав его участие в избирательной кампании.

"Президент Республики принял решение о прямом и личном вмешательстве в избирательную кампанию. Факт такого вмешательства представляет собой личное, символическое и исключительно политическое обязательство. Личное и политическое обязательство означает политическую ответственность. Конкретное и немедленное последствие этого — роспуск Национальной ассамблеи. Вмешательство в нынешнюю предвыборную кампанию делает этот вариант развития событий неизбежным, в случае если список президента Макрона проиграет выборы", — заявил Жордан Барделла.

Выступив против Макрона, лидер "Национального объединения" изложил свою программу по борьбе с "бюрократизированной" Европой и "массовой иммиграцией", после чего быстро удалился, отказавшись отвечать на вопросы.

Жордан Барделла не в первый раз избегает конфронтации. Он отказался участвовать уже в трех дебатах с соперниками — в том числе в дебатах по вопросам окружающей среды на прошлой неделе.

Между тем партия Барделлы не избегает скандалов.

Номер 3 в списке "Национального объединения" на евровыборах и бывший глава Frontex Фабрис Лежжери недавно оказался под огнем критики после того, как две НПО обвинили его в преступлениях против человечности за участие в оттеснении лодок с мигрантами в Средиземном море.

А немецкая версия "Национального объединения" — ультраправая "Альтернатива для Германии" — пытается справиться с последствиями "чайнагейта": помощника одного из её евродепутатов обвинили в шпионаже в пользу Китая.