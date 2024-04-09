Сербия приближается к заключению сделки с Францией по закупке истребителей Rafale

By Euronews

Контракт по закупке Сербией французских многоцелевых истребителей Rafale может быть подписан в течение двух месяцев. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

РЕКЛАМА

Сербия приближается к заключению сделки с Францией по закупке многоцелевых истребителей Rafale. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, главой минобороны Себастьяном Лекорню и представителями компании-производителя Dassault Aviation. Речь идет покупке Белградом 12-ти самолетов. Контракт, по словам Вучича, может быть подписан в течение двух месяцев.

Александр Вучич, президент Сербии:"Я очень рад результатам этих переговоров, доволен тем, что нам удалось открыто и конкретно обсудить все формы сотрудничества с одной из важнейших стран мира".

Вучич и Макрон также обсудили вопросы, касающиеся вступления Сербии в ЕС. Париж поддерживает стремление Белграда, отметил Макрон, но указал на то, что сербы должны быть европейцами во внешней политике.

Сербия осудила вторжение России в Украину, но не присоединилась к антироссийским санкциям.

Сделка по закупке истребителей Rafale, считают аналитики, может стать сигналом о стратегическом сдвиге Белграда в сторону Запада. Финансовые детали потенциальной сделки не разглашаются, но проправительственные сербские СМИ оценивают ее примерно в 3 миллиарда евро.