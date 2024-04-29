В Германии начался первый процесс по делу "рейхсбюргеров"

By Euronews

Первый из трех судебных процессов по делу "рейхсбюргеров" начался в Штутгарте. На нем судят девять человек, планировавших, как утверждается, устроить государственный переворот.

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В Германии начался первый из трех процессов над "рейхсбюргерами" — ультраправыми активистами, готовившими, как заявляется, военный переворот. Утверждается, что его главной целью было поставить во главе ФРГ немецкого принца, представителя рода фон Ройсс, и вернуть Германию к границам 1937 года.

Первый процесс проходит в Штутгарте. На нем судят девять человек, обвиняемых в терроризме и госизмене.

По версии следствия, заговорщики планировали штурмом взять здание рейхстага в Берлине, а затем договориться со странами-победительницами Второй мировой войны — в первую очередь с Россией — о заключении мирного договора со старыми немецкими границами.

"Мы видим террористическую сеть нового качества. Она опасна, она имеет много оружия. Учитывая факты, которые сейчас рассматриваются в суде, мы имеем дело с чем-то, что поражает демократию в самое сердце, с планами переворота и захвата бундестага", — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Основной процесс, на котором будут судить руководителей группировки, начнется 21 мая во Франкфурте-на-Майне. Среди обвиняемых будет, в том числе, "принц Ройсс" — представитель правившей когда-то в Тюрингии и Саксонии династии, которого "рейхсбюргеры" хотели поставить во главе Германии.

Остальных обвиняемых будут судить в Мюнхене начиная с 18 июня. Ожидается, что приговоры огласят не раньше, чем в следующем году.

По оценкам немецких правоохранителей, к "рейхсбюргерам" относят себя около 20 тысяч немцев.