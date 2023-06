Умер Даниэль Эллсберг, раскрывший секретные документы о войне во Вьетнаме

Euronews

На 92-м году жизни скончался Даниэль Эллсберг, раскрывший общественности секретные документы Пентагона об участии США в войне во Вьетнаме. В феврале он сообщил, что неизлечимо болен раком поджелудочной железы.

До начала 1970-х, когда он сообщил, что был источником ошеломляющих сообщений СМИ о 47-томном 7000-страничном исследовании министерства обороны о роли США в Индокитае, Эллсберг был высокопоставленным членом правительственно-военной элиты.

Но, как и миллионы других американцев, как в правительстве, так и вне его, он выступил против многолетней войны во Вьетнаме, заявлений правительства о том, что в этой битве можно победить и что победа северных вьетнамцев над поддерживаемым США Югом приведет к распространению коммунизма во всем регионе.

"Целое поколение инсайдеров вьетнамской эпохи так же, как и я, разочаровалось в войне, которую они считали безнадежной и бесконечной", — написал он в своих мемуарах 2002 года "Секреты: мемуары о Вьетнаме и документы Пентагона".

Документы Пентагона были впервые опубликованы в The New York Times в июне 1971 года, а затем в The Washington Post, Associated Press и более десятка других. Они задокументировали, что США нарушили соглашение 1954 года, запрещающее иностранное военное присутствие во Вьетнаме, сомневались в том, есть ли в Южном Вьетнаме жизнеспособное правительство, тайно расширили войну на соседние страны и замышляли отправить американских солдат, несмотря на то, что Джонсон клялся, что этого не сделает.

Личность автора утечки стала национальной игрой в угадайку, и Эллсберг оказался очевидным подозреваемым, поскольку имел доступ к документам и публично осуждал войну в течение предыдущих двух лет. Преследуемый ФБР, Эллсберг сдался властям в Бостоне, стал героем для антивоенного движения и предателем для сторонников войны. Советник по национальной безопасности Генри Киссинджер, с которым Эллсберг когда-то был дружен, назвал его "самым опасным человеком в Америке".