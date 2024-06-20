Путин в Ханое: Вьетнам – "один из приоритетов" внешней политики РФ

Президент России продолжает укреплять связи со странами, которые его принимают, несмотря на ордер МУС и западные санкции. Вьетнам полагается на свою традиционную "бамбуковую" дипломатию и предпочитает развивать отношения с США, не отворачиваясь от России и Китая.

РЕКЛАМА

Азиатское турне Владимира Путина продолжилось в Ханое, куда он прибыл после подписания оборонного пакта с Северной Кореей.

В преддверии двухдневного визита – пятого по счёту с начала его президентства – глава Кремля поблагодарил Вьетнам за "взвешенную позицию" в отношении войны в Украине в статье для официальной газеты Компартии Вьетнама.

В четверг состоялись переговоры с высшим руководством страны, включая генсека КПВ Нгуен Фу Чонга и нового президента То Лама, который находится у власти с конца мая. Официальные СМИ сообщают, что вьетнамский лидер высоко оценил такие достижения Путина, как "внутриполитическая стабильность". В ответ российский президент заявил, что укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом и диалог со странами АСЕАН входит в число приоритетов РФ.

Москва и Ханой планируют расширять сотрудничества в области энергетики, технологий, образования и туризма.

Вьетнам – третье государство (после Китая и КНДР), принявшее Путина, с тех пор как в мае он формально был приведён к присяге на пятый срок. С момента выдачи ордера МУС его возможности передвижения по планете резко сократились. На фоне изоляции России со стороны Запада Путин стремится укрепить экономические связи с дружественными странами.

"Бамбуковая" дипломатия

Приезд Путина в Ханой вызвал недовольство американцев: представитель посольства США раскритиковал поездку, заявив, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и позволять ему нормализовать свои злодеяния", сообщает Reuters.

Вьетнам с населением в 100 миллионов человек входит в число крупных производителей промышленных товаров и полупроводников. Соединённые Штаты – главный экспортный рынок для вьетнамской продукции.

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден посетили Ханой, который пытается лавировать между ключевыми мировыми игроками, следуя принципам т. н. "бамбуковой" дипломатии, принёсшей Вьетнаму значительные успехи в области экономического развития.

Связи с Москвой важны для Ханоя по двум причинам: Россия является крупнейшим поставщиком военной техники, а российские компании помогают Вьетнаму добывать нефть и газ в Южно-Китайском море и сохранять суверенитет над рядом участков акватории, на которые претендует КНР.