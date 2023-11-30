Генри Киссинджер (1923-2023), патриарх американской дипломатии

By Euronews

Его называли "гроссмейстером" дипломатии и "гением" мировой политики. Несмотря на критику, отец разрядки и "челночной дипломатии" до конца жизни оставался одним из самых авторитетных государственных деятелей США.

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Влияние Генри Киссинджера на современную дипломатию сложно переоценить.

Киссинджер родился в Веймарской республике в 1923 году в еврейской семье. В конце 1930-х годов, спасаясь от преследования нацистов, его семья переехала в США. Американское гражданство Киссинджер получил в возрасте 20 лет.

Молодой Генри Киссинджер владел двумя языками, хорошо знал Германию и вообще отличался незаурядными способностями. Он попадает в поле зрения американских спецслужб, ему поручают миссии в Европе во время Второй мировой войны.

Вернувшись в США, Киссинджер поступает в Гарвард, через несколько лет он защищает докторскую диссертацию в этом престижном университете. Его знания в области международной безопасности открывают ему дорогу в политику.

В 1969 году Ричард Никсон предлагает Киссинджеру первый ключевой пост: помощника по национальной безопасности. Через 4 года он возглавит Госдеп.

В то время отношения между США и Китаем находились в тупике уже на протяжении более 20 лет. И именно Генри Киссинджер положил начало более открытому диалогу между двумя странами.

В 1972 году президент Никсон встретился с Мао Цзэдуном, основателем и руководителем Китайской Народной Республики.

Имидж США был серьёзно подпорчен войной во Вьетнаме, в которой увязли американские войска.

Мы уверены, что мир у нас в кармане. отрывок из речи Киссинджера, 27 октября 1972 года

Киссинджер предложил администрации Никсона 4-этапный план выхода из конфликта. Он принимал участие в переговорах, которые привели к подписанию соглашения о прекращении огня в Париже в 1973 году.

В том же году ему была присуждена Нобелевская премия мира.

С именем Генри Киссинджера связано понятие "челночная дипломатия". Эта тактика политического посредничества третьей стороны была успешно применена при урегулировании вооружённых конфликтов между Египтом и Израилем, Сирией и Израилем.

В разгар холодной войны Генри Киссинджер инициировал и последовательно продвигал политику разрядки, которая привела к значительному ослаблению напряжения в отношениях между США и СССР.

Дипломатия Европейского экономического сообщества, предшественника ЕС, не вызывала у него симпатий. Он сетовал на отсутствие визави и размытость системы принятия решений за океаном. В 1970 году он произнёс известную фразу: "Е_вропа – это какой номер телефона?_"

Генри Киссинджер покинул администрацию США в 1977 году, что, однако, не помешало ему сохранить влияние в международной дипломатии.

В июле 2023 года, в период напряжённости между США и Китаем, Киссинджера лично принимал председатель КНР Си Цзиньпином.

Столетний патриарх американской дипломатии до самого конца работал над разрешением кризисных ситуаций в мире.