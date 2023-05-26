Беспорядки на севере Косова: сербы не признают мэров-албанцев

Косовская полиция разогнала демонстрантов, блокировавших органы местного самоуправления. Александр Вучич привёл сербскую армию в полную боеготовность.

Потасовки демонстрантов с полицией, слезоточивый газ и баррикады – на севере частично признанного Косова этнические сербы попытались не пустить на работу новоизбранных мэров-албанцев.

Сербская община, составляющая здесь большинство, призывала бойкотировать апрельские местные выборы. Из-за этого в ряде городов победили албанцы при рекордно низкой явке – чуть больше 3%. В пятницу главы муниципалитетов должны были официально вступить в должность. В Звечане, где недовольные блокировали вход в мэрию, в столкновениях со стражами правопорядка пострадали 10 человек, сообщается о задержаниях.

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Из Косова передаёт корреспондент Euronews Анделка Чуп: "Косовская полиция разогнала собравшихся возле мэрии. В настоящее время в Звечане и Зубин-Потоке ситуация спокойная. В обоих городах есть пострадавшие, все они находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает".

Соседняя Сербия, которая считает Косово своим, привела армию в полную боеготовность. Подобные приказы отдаются всякий раз, когда ситуация в приграничных районах обостряется.

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Белград призывает к созданию "ассоциации сербских муниципалитетов" на севере Косова, которая пользовалась бы определённой автономией. В Приштине опасаются, что это приведёт к созданию энтитета по образу Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

В Брюсселе заявляют, что нормализация отношений между Сербией и Косовом имеет решающее значение для обеих стран на пути в ЕС.