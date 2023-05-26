Олаф Шольц обещает защиту балтийским странам

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Канцлер Германии встретился в Таллине с представителями Литвы, Латвии и Эстонии. В центре дискуссий - вторжение России в Украину, а также сотрудничество в области безопасности и обороны в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Таллине с представителями Литвы, Латвии и Эстонии. В центре дискуссий - вторжение России в Украину, а также сотрудничество в области безопасности и обороны в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Война в Украине рассматривается как прямая угроза безопасности стран Балтии, и они отреагировали на это увеличением своих военных расходов.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

— Мы расширили нашу поддержку по многим направлениям, включая присутствие наших солдат здесь, в Литве. Это также включает развитие инфраструктур, которые позволят оперативно перебрасывать сюда войска. Сейчас мы ведем проверку на практике со специально созданной для этой цели командой.

Во время визита в Литву в июне прошлого года Шольц пообещал направить несколько тысяч дополнительных немецких солдат для защиты от возможного нападения России.